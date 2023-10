Must read: Beleg ook in oorlogstijd

Onderschat vooral de beursimpact van afslankmedicijnen niet

Afslankmedicijnen zorgen voor schokgolven in de gezondheidssector. Dat verbaast Siegfried Kok van fonds OBAM niets. Hij houdt er rekening mee dat meer sectoren met de disruptie van GLP-1 te maken krijgen.

De gifbeker is bijna leeg voor EM-aandelen

De sterke dollar, een stijgende rente, protectionisme en een zwakke economie hebben beleggers de laatste jaren uit aandelen in de opkomende markten gejaagd. Maar als de dollar verzwakt en het economisch beter gaat, dan kunnen deze aandelen fors herstellen, aldus Ernest Yeung van T. Rowe Price.

Reken in elk geval op meer beursbewegelijkheid

Hogere rente gaat banken ook pijn doen

Banken moeten zich voorbereiden op meer wanbetalers als gevolg van de sterk gestegen rente. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB), dat zelf juist een warm pleitbezorger is van het verhogen van de rente. RTL Z heeft het bericht.

Beleg ook in oorlogstijd

"Onderzoek wijst uit dat de volatiliteit op de beurzen tijdens oorlogen lager is dan gemiddeld. Spaarders zijn vaak geneigd om toch nog even af te wachten met beleggen in tijden van onzekerheid. Gevoelsmatig lijkt dat een goed idee, maar het heeft meestal een averechts effect. Beurzen verwerken nieuws razendsnel in de koersen. Zodra de lucht is opgeklaard staan de beurzen al weer fors hoger en is de kans voorbij." Goed verhaal van Jan-Willem Nijkamp van Fintessa.

Beleggers houden meer cash aan

Langetermijnbeleggers hebben in september het risico voor alle beleggingscategorieën verlaagd. Dat blijkt uit de State Street Risk Appetite-index, die daalde van 0 naar -0,18.

Niks geen recessie

3 aandelen voor de klimaattransitie

Fondsbeheerder Andrea Carzana van Aviva's klimaatfonds legt Morningstar uit hoe industriële gassen, mijnbouw-appatuur en gewasbescherming relevant zijn voor ESG-beleggers.

Het grote probleem met AI-beleggen

"It turns out human investors generally like to know what’s happening with their money. If an AI strategy underperforms and the fund manager can’t explain why—because the machine’s thinking is unknown—it doesn’t go down well." Ofwel, mensen willen wel graag weten hoe een AI-machine tot zijn beleggingskeuzes komt. Sterk verhaal.

Breed spreiden dus

AFM herbenoemt Laura van Geest

Laura van Geest kan zich gaan opmaken voor een tweede periode als voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder heeft bekendgemaakt dat ze wordt herbenoemd als bestuursvoorzitter. Van Geest is sinds 1 februari 2020 bestuursvoorzitter van de AFM. In die functie is zij, naast eindverantwoordelijke voor het dagelijkse reilen en zeilen, verantwoordelijk voor de afdelingen Communicatie, Interne Auditdienst, Juridische Zaken, Marktintegriteit & Handhaving, Expertisecentrum en Strategie, Beleid & Internationale Zaken.

