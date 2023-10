Must read: Nederlandse economie blijft groeien

Wordt het een zachte landing of een recessie?

Emiel van den Heiligenberg van het assetallocatieteam van LGIM doet een poging de huidige lastige marktomstandigheden te duiden. Het is geen eenvoudige exercitie.

Staatsobligaties horen thuis in de portefeuille

UBS AM verwacht dat er binnenkort een eind komt aan de exceptioneel snelle stijging van de kapitaalmarktrente. Een zachte landing in de VS is het basisscenario voor de vermogensbeheerder. Dat zou goed nieuws zijn voor aandelen. Toch horen staatsobligaties uit de VS absoluut in de portefeuille als hedge tegen een recessie.

Langetermijnbelegger gaat uiteraard voor aandelen

What's safe in the short-term is risky in the long-term, and vice versa. pic.twitter.com/508IN3wNK3 — Brian Feroldi (??,??) (@BrianFeroldi) October 9, 2023

Stijgende rente zet grondstoffen lager

Grondstoffen hebben de afgelopen week in alle sectoren verlies geleden, behalve granen. De zwakte werd veroorzaakt door de onophoudelijke stijging van de Amerikaanse obligatierente, gesteund door een sterk Amerikaans banenrapport. Ook deed een sterkere dollar de bezorgdheid over de vraag naar ruwe olie, brandstofproducten en industriële metalen toenemen. Hier is het verhaal.

Waarom kopen beleggers nog individuele aandelen?

"I believe for most it boils down to intellectual pursuit, love of challenge, competitiveness, passion for learning or business, monetary gain, or an expectation that they can outperform. I believe one of the most underappreciated reasons is meaning. Whether we like to admit it or not, investing gives our life some kind of purpose; something to keep our minds switched on. Particularly as we age, it’s important to keep learning and prevent those areas of our brain from fading away." Sterk verhaal.

Redding ABN AMRO duur maar noodzakelijk

Nederland verliest 7 mld op redding ABNAMRO.

Dat is 1 mld waarde verlies en 6 mld rente.

Die 1 mld komt ongeveer overeen met wat de bankensector in Europa heeft laten zien.

NB het ging niet om winst maken, maar het ging om het redden en daarmee een grotere schade te voorkomen. pic.twitter.com/E6YvOhCCp0 — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 10, 2023

Goedkopere accu's maken elektrische auto's steeds goedkoper

Dat helpt de EV-revolutie verder vooruit, zegt Nikhil Bhandari van Goldman Sachs in een interview met CNBC. "Changes in raw materials and shifts in supply chains will drive down EV battery prices significantly going forward."

Hoge rentes schaden financiële stabiliteit

DNB: "De financiële sector in Nederland moet rekening houden met toenemende rente- en kredietrisico’s bij financiële instellingen. Ook is sprake van lagere liquiditeit op financiële markten waardoor prijsschommelingen in een markt sneller over kunnen slaan naar andere delen van het financiële systeem. Daarnaast verslechtert de schuldhoudbaarheid van overheden door de hogere rentes."

Hoe staat het ervoor met de financiële sector? We zien dat risico’s voor financiële stabiliteit zijn toegenomen ??. Dit komt door de overgang van lage naar hoge rentes. https://t.co/cxZyrrsr0Z — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) October 9, 2023

Meer dan de helft van de Nederlandse consumenten bang voor fraude

Het is een percentage dat wereldwijd met 75% zelfs nog een stuk hoger ligt, aldus Banken.nl.

Nederlandse economie groeit matig maar groeit

We verwachten dit en volgend jaar een matige economische groei (0,4% en 0,8%) in Nederland als onderdeel van een onvermijdelijke afkoeling. Prinsjesdag verandert daar weinig aan. De groeiperspectieven na 2024 zijn beperkt. #RaboResearch https://t.co/PeAcxSTnU0 — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) October 9, 2023

CO2-uitstoot vlakt af

Enorme hitte, overstromingen, sterkere orkanen en wat al niet meer. Wie het klimaatnieuws een beetje bijhoudt, krijgt niet vaak een glimlach om de mond. Terecht, want de vergezichten zijn zeker niet altijd hoopgevend. Maar er gaan volgens RTL Z ook zaken de goede kant op.

Het CBS meldt bijvoorbeeld dat het Nederlandse energiegebruik per inwoner terug is naar dat van 1970.

Onderwijl zijn beleggers zich volgens Morningstar steeds bewuster van klimaatrisico's.