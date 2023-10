Must read: Beurs vrij ongevoelig voor geopolitieke spanningen

Geopolitieke onrust laat beurs meestal tamelijk onberoerd

Historically, #geopolitics, including short-term 'shock events,' had a limited (immediate) impact on #equitymarkets.

To have a more profound impact, you will have to make the case that current events hamper the cash flow and # earnings-generating capability of (major) listed… pic.twitter.com/E4Os4gKMIS — jeroen blokland (@jsblokland) October 9, 2023

In tegenstelling tot in Europa is de Israëlische beursval hevig

#Israel's Benchmark Index TA-35 plunges >6%, biggest drop since Mar2020 after Hamas attack. The Hamas assaults mark the deadliest attack on Israel in decades and threaten to escalate into a broader conflict. Israeli shekel has slumped toward 7y low in recent days, ahead of the… pic.twitter.com/0BB7ZhB6ag — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 8, 2023

Grote beleggers willen meer profiteren van energietransitie

In welke beleggingen zien toonaangevende beleggers wereldwijd voor de komende jaren de beste kansen? Dat vroeg Schroders aan 770 beleggers met maar liefst 34,7 biljoen dollar aan beheerd vermogen.

Amerikaanse consument is goed voorbereid op een recessie

Hogere lonen, meer vermogen. Amerikaanse consumenten zijn volgens financieel blogger Ben Carlson goed gewapend tegen een recessie.

Oorlog in Israel leidt wel direct tot fors hogere olieprijs

“If western countries officially link Iranian intelligence to the Hamas attack, then Iran’s oil supply and exports face imminent downside risks", meldt CNBC.

De olieprijs agv aanvallen in Israel. pic.twitter.com/OYEqL9J2HB — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 9, 2023

Van TINA naar BARBIE

Column Martine Hafkamp: "Een draai in de markt en een aandelenrally zijn niet uitgesloten, zeker omdat de beste beursmaanden van het jaar eraan komen. Dat neemt niet weg dat het tijdperk van het goedkope geld voorbij lijkt. Welkom BARBIE (Bonds Are Really Back In Earnest)!"

Langdurige obligatiebullmarkt eindigt in flinke crash

Worst treasuries selloff since 1787 marks bond-vigilantes return: Carnage from the bond market—where the rout is worse than anything you’ll find in the history books—is spreading, and the implications are nasty. Massive deficits as far as the eye can see—the result of the… pic.twitter.com/jCPYtEUWxg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 8, 2023

De zonnepanelenparadox: volop vraag, maar niet op de beurs

De vraag naar zonnepanelen was nog nooit zo groot en datzelfde geldt voor de hoeveelheid stroom die ze produceren. Toch hebben bedrijven in deze sector het moeilijk door krimpende marges en hoge rentes. Morningstar onderzoekt waar de kansen liggen en wat de risico's zijn.

Kluis huren steeds populairder

"Het zijn financieel onrustige tijden". De angst voor inbraken is ook groot. RTL Z bericht.

Warren Buffett glanst op HBO

The Full Documentary Becoming Warren Buffett by HBO:



Every Investor, and certainly everyone who knows Buffett, should watch this wonderful documentary! pic.twitter.com/pJZTnXpsxK — Daniel (@MnkeDaniel) October 8, 2023

Einde van de dollar als wereldmunt?

JUST IN ??: The U.S. Dollar is now used in 48% of international payment transactions, the highest level in more than a decade ???? pic.twitter.com/o9BA9Ewrl0 — Barchart (@Barchart) October 9, 2023

Gelukkig zijn we hier in de polder heel productief

Let's take a look at the most popular stat of last month????



In 2022, the usual working week in the EU averaged 37.5 hours



Longest in:

????Greece (41.0 hours)

????Poland (40.4)



Shortest:

????The Netherlands (33.2 hours)

????Germany (35.3)



??https://t.co/mLWvExVQsp#EurostatTopPosts pic.twitter.com/Z3a9iFeLTO — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 8, 2023

Leve het kapitalisme