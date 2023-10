Must read: Komt er een eindejaarsrally?

Nog geen zorgen over hogere hypotheeklasten

Deze week: Hoge hypotheekkosten benadelen alleen starters.

Fed verlaagt rente in 2024 met 2%

Een stevige voorspelling van hoofdeconoom Steven Bell van Columbia Threadneedle. De Fed zal begin volgend jaar al beginnen met het verlagen van de rente. Dat rentes langer hoog blijven, is duidelijk niet zijn mening.

According to #BofA, heading into year-end, yields are about .70 to .80 bps too high and will need to come down. Given the tight correlation of #bonds to #stocks as of late, this would coincide with a year-end #rally.

h/t @ISABELNET_SA pic.twitter.com/k1bbpYIvSH