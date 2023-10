Must read: Beurs is een complexe toestand

Beleggers gaan voor risico én veiligheid

Op basis van de Europese ETF-handel in september concludeert Philippe Roset van State Street SPDR ETF’s dat beleggers in een tweestrijd verkeren. Beleggers kochten tech, olieaandelen én defensieve staatsobligaties. Goud werd massaal gedumpt.

Fed verlaagt rente in 2024 met 2%

Een stevige voorspelling van hoofdeconoom Steven Bell van Columbia Threadneedle. De Fed zal begin volgend jaar al beginnen met het verlagen van de rente. Dat rentes langer hoog blijven, is duidelijk niet zijn mening.

Aandelenbeurs is complex

Zeer goede column van Michael Batnick: "Even if you knew earnings, and interest rates, and inflation, and employment, you still couldn’t confidently tell me where the stock market would be. Yep, the stock market is a complicated place."

Hoge rentelasten leiden waarschijnlijk tot een recessie

Veel Amerikaanse bedrijven moeten hun schulden nog herfinancieren tegen een hogere rente. Dat gaat ten koste van economische groei. Fidelity International schat daarom de kans op een recessie in 2024 hoog in.

Outlook aandelen: hoop is het sleutelwoord

Aandelen zijn behoorlijk duur in vergelijking met het magere macro-economische beeld bij aanvang van het vierde kwartaal, want beleggers hopen op verbetering. Toch zijn er sectoren met gunstige waarderingen te vinden. Morningstar's Europese marktstrateeg Michael Field laat zien waar de kansen liggen.

De hamvraag

Maar waaróm gaat die kapitaalmarktrente nou eigenlijk omhoog (spoiler alert: niet om de redenen die vaak genoemd worden) https://t.co/XHVIszBc2D — ldaalder (@ldaalder) October 4, 2023

Dure olie is wel en geen probleem

Column Jan Bouius van Fintessa: "Om je als consument tegen de hoge olieprijzen te wapenen kun je maar beter wat aandelen van oliemaatschappijen kopen, want die gedijen immers goed bij hoge olieprijzen."

Typische recessietrades

Beleggers reageren op laatste (en magere) Amerikaanse arbeidscijfers.

De #beurs vandaag: speculanten sluiten shortposities in staatsobligaties en longposities in olie na tegenvallend Amerikaans banencijfer. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/UcjWKGh9rr — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) October 5, 2023

Groen energielabel grote meerwaarde voor woning

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de woningmarkt. Zo blijkt uit het ING Woonbericht dat een woning met een groen energielabel voor velen tot wel 10% meer geld waard is dan een woning zonder. Een deel van de woningzoekers stelt zelfs het liefst helemaal niet meer te kijken naar woningen met een lager label dan C; een derde kijkt zelfs niet lager dan A.

Belasten aandeleninkoop niet eerder dan in 2025

De invoering van een belasting op aandeleninkopen kan niet eerder dan in 2025 worden ingevoerd. Dit werd woensdag duidelijk tijdens de algemene financiële beschouwing in de Tweede Kamer.

Waar zit een bedrijf in de life cycle?

Uitgebreide en technische studie van Morgan Stanley: "Understanding where a company is in its life cycle is helpful for assessing capital allocation, the cost of financing, corporate governance, and valuation. The corporate life cycle captures the stages of a company’s existence, from birth to growth to maturation to eventual decline. The way to manage and evaluate a new company that is expanding rapidly is very different than it is for an old company that serves a mature and saturated market."

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen gehalveerd

In het tweede kwartaal van 2023 waren er ruim de helft minder transacties op de markt voor nieuwbouwkoopwoningen dan een jaar eerder. Dit is de grootste daling sinds de start van de meting in 2015. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.

CBS en Kadaster bevestigen malaise op de nieuwbouwmarkt: ruim de helft minder transacties van koopwoningen in het eerste half jaar. Maar we gaan gewoon door met het programmeren van dure koopappartementen waar weinig vraag naar is en het wegjagen van investeerders… — Peter Boelhouwer (@PJBoelhouwer) October 5, 2023

Ook in Duitsland wordt niet meer veel gebouwd