Must read: Dollar sterker dan iedereen

Plus: Marktsentiment over China te negatief, recessie zonder winstdip, tientallen miljarden naar AI, particulieren negeren obligaties, en meer.

Marktsentiment over China is overdreven negatief

De Chinese aandelenmarkten bieden aanzienlijke kansen voor actief beleggen, gezien de goedkope waarderingen en de overheidssteun die eraan komt. Ook de sterke concurrentiekracht van Chinese bedrijven geeft hoop, schrijft Bin Shi van UBS AM.

De vloek van het kortetermijndenken

Beleggen voor de lange termijn levert bijna altijd meer op dan de korte termijn. Toch blijkt het lastig hier naar te handelen omdat de menselijke natuur het kortetermijndenken stimuleert. De tip van Joe Wiggins: bekijk het financiële nieuws, analyseer het, maar verander niks aan de portefeuille en houd vast aan de langetermijnstrategie.

Tientallen miljarden naar AI

De strijd tussen techgiganten is losgebarsten. Heeft de smartphone zijn langste tijd gehad? RTL Z bericht. Onderwijl doet de Chinese regering er alles aan de plaatselijke AI-bedrijven flink te helpen. Privacy issues zijn daarbij minder van belang.

Aandelen over een breed front omlaag

Economische recessie zonder winstdip

Omdat we mede door de effecten van de coronapandemie en de strijd tegen klimaatverandering in een ongebruikelijke conjunctuurcylcus verkeren, blijven aandelen ondanks minder economische groei overeind, aldus Helen Jewell van BlackRock.

Waar vindt de Amerikaanse tienjaars zijn top?

*TREASURY 30-YEAR YIELD RISES TO 4.856%, HIGHEST SINCE 2007



The long bond yield is now up 55 bps in 13 trading days. pic.twitter.com/oFP32YS72h — Jim Bianco (@biancoresearch) October 3, 2023

Particuliere beleggers negeren obligaties

De obligatiemarkt heeft weinig aantrekkingskracht op beleggers, zo blijkt uit de peiling van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Aan de peiling deden ruim 750 beleggers mee, van wie de meerderheid (56,3%) obligaties volledig negeert.

Dollar is duidelijk de baas

Every single currency has depreciated against the US Dollar over the last 10 years.



(note: G20 currencies highlighted)



Video: https://t.co/2pWZEALlzY pic.twitter.com/bhFm1CydGi — Charlie Bilello (@charliebilello) October 4, 2023

Zwakke aandelenbroeders verkopen is moeilijk

Joachim Klement legt in een sterke column uit waarom beleggers wel een aandeel verkopen na een plotselinge en drastische koersval maar eraan vasthouden als de koers ervan langzaam maar zeker naar beneden glijdt.

Waarom rentes maar blijft stijgen

Vandaag in ons #beursbericht; Als de inflatie over zijn hoogtepunt heen is, waarom blijft de rente op staatsleningen dan maar verder oplopen? — Fintessa (@Fintessa) October 3, 2023

Passende benchmark voor duurzame beleggingsfondsen zelden gevonden

Het belang van een passende index is voor duurzame beleggers net zo belangrijk als voor conventionele.De integratie van ESG criteria maakt het voor hen echter net iets moeilijker om een geschikte index te vinden. In de praktijk blijkt dat fondshuizen vaak voor een conventionele index kiezen en niet gaan voor een duurzame variant. Lees het verhaal van Ronald van Genderen van Morningstar.

Hervorming Box 3 is lastig

De hervorming van Box 3, waarmee in beginsel het totale werkelijke rendement wordt belast in plaats van het huidige forfaitair bepaalde inkomen uit vermogen, is uitgesteld en de overbruggingsperiode is verlengd. De ingreep blijkt te significant voor een demissionair Kabinet. Hoe verder?

Private debt komt niet van de grond,

waardoor MKB-bedrijven afhankelijk blijven van bankkrediet.