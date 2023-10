Must read: Enorme verliezen in de obligatiemarkt

Outperformance door creativiteit

Hoewel het dividendteam van Van Lanschot Kempen werkt met duidelijke en strenge selectiecriteria in het beleggingsbeleid is er volgens Reineke Davidsz genoeg ruimte om buiten de gebaande paden te bewegen. Dat betaalt zich uit. “Creativiteit en discipline kunnen prima samengaan.”

Top rentecyclus is bijna altijd goed voor obligaties

Stel, de Federal Reserve is klaar met zijn serie renteverhogingen. Wat betekent dat dan voor aandelen en obligaties? JP Morgan AM komt op basis van de geschiedenis tot de conclusie dat het voor obligaties vrijwel zeker positief is. Voor aandelen slechts het eerste halfjaar, en daarna alleen als een recessie uitblijft.

Bond yields are closing in on cycle highs. As the chart shows, bond yields typically peak around the end of Fed tightening. You would have to think that there are a lot more hikes to come to not view this as an opportunity. In our framework, it looks like the Fed is done hiking. pic.twitter.com/6qkkIaujiH — Francois Trahan (@FrancoisTrahan) October 2, 2023

Hedgefondsmanagers rekenen echter op nog hogere rentes

Hedge Funds have now built the largest short position in U.S. Treasuries in history pic.twitter.com/WQPrb6pbxR — Barchart (@Barchart) October 3, 2023

Amerikaanse aandelen zijn flink overgewaardeerd

In vergelijking met obligaties zijn Amerikaanse aandelen net zo overgewaardeerd als direct na het knappen van de internetzeepbel en de financiële crisis, concludeert vermogensbeheerder DWS. "Het verschil is echter dat aandelen destijds als goedkoop werden gezien, maar dat is nu niet het geval."

ETF's winnen

In een wereld met meer informatie voor alle beleggers wordt wordt het steeds moeilijker om beter te presteren dan de index. Zeker voor particuliere beleggers is dat goed nieuws.

Groeiaandelen zijn in de mode

Leuk hoor, decennia lang onderzoek naar beleggingsstijlen. Maar beleggers willen alleen maar groei.

Als het even niet werkt dan blijft men er van af. pic.twitter.com/nluhOWjiZM — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 3, 2023

Drie aandelen voor de lange termijn

Volgens Paul R. La Monica moet een vermogensbeheerder megatrends en overkoepelende wereldwijde thema’s vinden om op basis daarvan de langeretermijnwinnaars te kiezen. Drie aandelen passen volgens hem bij die aanpak. Eentje daarvan heeft zijn basis in Brabant.

Nutsbedrijven nu nog koopwaardiger

De beurskoersen van nutsbedrijven zijn dit jaar verder gedaald. Daardoor zijn ze nog verder ondergewaardeerd geraakt en dat biedt koopkansen. Want het dividend is bij de meeste behoorlijk hoog. De voorkeuren van Morningstar?

Obligatiebeleggingen zijn defensief?

Incredibly, ultra long-duration Treasury bonds have now lost more in % terms than stocks did during Great Financial Crisis.



The drawdown in extended duration Treasury ETF (??58.3%) now exceeds PEAK-TO-TROUGH losses in S&P 500 during stock market crash of 2007 - 2009 (??56.0%) pic.twitter.com/nlXZH5xOUY — Jack Farley (@JackFarley96) October 2, 2023

Duurzaam beleggen in China?

Makkelijk is dat niet, maar Morningstar vond vijf duurzame fondsen.

Personeel gezocht

Er is een groot tekort aan ICT'ers, technici en monteurs die de industrie moeten verduurzamen, meldt RTL Z.

Verzekeraars gaan voor meer zekerheid

Verzekeraars wereldwijd vertrouwen het economische klimaat niet. Daarom zoeken zij het meer in schuldpapier en infrastructuur en minder in vastgoed en private equity, zo blijkt uit een wereldwijd onderzoek van BlackRock.

Weinig angst voor AI

Nieuwe technologie, zoals #AI, heeft invloed op 38 procent van het werk in Nederland. Toch maakt maar 6 procent van de werkenden zich zorgen om hun baan. Lees meer over het onderzoek van #RaboResearch #ChatGPT https://t.co/8t9UOr69Me — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) September 28, 2023

Digitaal betalingsverkeer neemt het helemaal over

Het aantal digitale betaaltransacties wereldwijd zal naar verwachting in 2023 op 1,3 miljard uitkomen. Zo blijkt uit het World Payments Report 2023 van het Capgemini Research Institute. De onderzoekers berekenden verder dat – naarmate consumenten en bedrijven verder overstappen op nieuwe, digitale betaalopties – deze groei zal versnellen tot 2,3 miljard in 2027, uitgaande van een jaarlijkse groei van 15%.