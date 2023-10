Must read: Geen zorgen om Big Tech

Optimisme over Amerikaanse economie is misplaatst

Buitengewone prestaties van de Amerikaanse economie maken het logisch om Amerikaanse aandelen en de dollar te overwegen tegenover de rest van de wereld. Echter Renco van Schie van Valuedge ziet tal van obstakels opdoemen die het succes van deze strategie kunnen dwarsbomen.

In dit kader

Recession is closing in



Buckle up. pic.twitter.com/6AiEqozrhH — Game of Trades (@GameofTrades_) October 1, 2023

In case you missed it: The past few months have brought a very significant tightening of US financial conditions; the Goldman Sachs Financial Conditions Index is now at the most restrictive point since Nov 2022. (HT GS) pic.twitter.com/8cM2jnOt0Q — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 1, 2023

Median home prices are now contracting sharply



Current levels were only seen in 1970 & 2008



Both saw sharp economic downturns pic.twitter.com/cyYawnvtwP — Game of Trades (@GameofTrades_) October 1, 2023

Desondanks lopen Amerikaanse bedrijfswinsten gewoon verder op

???? Earnings



Morgan Stanley expects S&P 500 EPS of $185 in 2023 and $228 in 2024. This indicates a positive outlook for S&P 500 companies, suggesting the potential for growth and profitability in the near future

?? https://t.co/3SVJ18RESn



h/t @MorganStanley #earnings #EPS $spx pic.twitter.com/cgAt5W12yC — ISABELNET (@ISABELNET_SA) September 30, 2023

Rente van 3% tot 5% is normaal voor de VS

Robert Tipp van PGIM verbaast zich over al die beleggers die paniek voelen bij een Amerikaanse kapitaalmarktrente van 4,5%. Die rentestand is volgens hem niet meer dan normaal en helemaal niet zo slecht voor beleggingen.

Geen zorgen om Big Tech

Column Martine Hafkamp: "Beleggers kunnen Big Tech rustig in hun portefeuille laten zitten, ook al loopt de rente op en wordt er geprobeerd de macht van de concerns te breken."

Vietnam is in opkomst

Van speelgoed, tot iPhones. Het werd lange tijd gemaakt in China. Maar ‘made in China’ lijkt op zijn retour. Een ander productieland is in opkomst, zo bericht RTL Z.

Ook De Volkskrant bericht uitgebreid over het nieuwe Aziatische groeiwonder Vietnam. "In Vietnam wordt rijst ingeruild voor reusachtige fabrieken, iPhones en Vinfast VF9’s."

Risico op vele miljarden aan claims voor NN

NN loopt het risico dat het mogelijk vele miljarden euro's aan claims moet uitbetalen aan woekerpolishouders. Dat is het gevolg van de uitspraak van het Haagse gerechtshof die de weg vrij maakt voor claims. Maar het beroep van de verzekeraar tegen het vonnis kan dat weer veranderen, schrijft Morningstar.

China blijft hongerig naar grondstoffen

"China’s demand for oil and copper is ‘booming,’ says Goldman Sachs. Lees het artikel van CNBC. Zo heeft de rap groeiende Chinese EV-industrie veel koper nodig. Maar omdat Chinese beleggers het allemaal toch niet vertrouwen, kopen ze massaal goud, zo meldt Fidelity International.

Bekijk het laatste weekbericht van Corné van Zeijl

@Cardano_nl weekvideo

> Amerikaanse consument houdt hand op de knip

> Welke hypotheken lopen gevaar?

> Rentemodel geeft richting van rente aan

> Aandelen blijven (of obligaties goedkoop).https://t.co/3mxEK0mp18 — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 2, 2023

Nederlandse industrie zet mes in productie en banen

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie neemt verder af. De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie is in september opnieuw gedaald, van 45.9 naar 43.6, de laagste score sinds mei 2020. De situatie is niet zo ernstig als aan het begin van de pandemie, toen toeleveringsketens stil vielen, maar het is duidelijk dat de malaise in de industrie voortduurt. Lees de analyse van ABN AMRO.

Allemaal bubbels in de Chinese economie

Yi Fuxian voor Project Syndicate: "Owing to the one-child policy and the legacies of other less-appreciated Chinese development measures over the years, the stage has long been set for today's property bubble. But even more tragically, much of China’s economic growth over the past decade has been an overdraft on future growth that now may never materialize."

Arme obligatiebeleggers

De situatie in Europa is niet veel beter. Hogere rentes zijn lagere koersen.

US Bonds are down 15% over the last 3 years, the largest 3-year decline in history. pic.twitter.com/UiTGgrQLBw — Charlie Bilello (@charliebilello) October 1, 2023

Hoe particuliere beleggers simpel de profs kunnen verslaan

"The information age has made it even harder to outperform because there are fewer informational advantages. And the fact that so many retail investors are now choosing to index, means there are fewer suckers at the poker table — it’s pros competing against pros, which makes for a more difficult game." Omdat ETF's meestal actieve fondsen verslaan, is het kopen van een ETF een winnende strategie. Aldus Ben Carlson.

Japanse centrale bank gaat tegen de trend in

The Bank of Japan, which holds a staggering 47% of ALL outstanding Japanese government #debt, has announced additional bond purchases to push #yields lower.

This is as awkward as it sounds!

The higher the debt-to-GDP ratio, the LOWER yields. pic.twitter.com/vAL0qWM87f — jeroen blokland (@jsblokland) October 2, 2023

Een korte geschiedenis van bubbels