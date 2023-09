Must read: Torenhoge hypotheekrente

Sinds 2000 betalen Amerikanen niet zoveel voor een 30-jarige hypotheeklening. Plus; Nederlandse inflatie is nu negatief, het is echt lastig om te beleggen voor de lange termijn en een nieuwe duurzame trend.

Torenhoge schulden

Want die snel oplopende staatsschuld, dat is echt een enorm probleem, aldus Edin Mujagic. Maar wel lekker voor obligatiebeleggers.

German Angst neemt griezelige vormen aan

De Duitse verzekeraar Allianz maakt zich grote zorgen over de groeiende German Angst. De Bondsregering kan niet verweten worden dat ze stilzit. Het regent miljardenpakketten. Maar alleen geld is niet genoeg. Het wordt tijd voor structurele hervormingen die het algemene vestigingsklimaat verbeteren.

Zorgelijk nieuws

Het belasten van de inkoop van eigen aandelen is zorgelijk. Dit stelde CEO Simone Huis in 't Veld van Euronext Amsterdam op LinkedIn.

Snel meer dan 25 miljoen pagina's :-)

What Google was like 25 years ago. pic.twitter.com/MopZKl7Hi7 — Jon Erlichman (@JonErlichman) September 27, 2023

Toregnhoge hypotheken

Sinds 2000 is de Amerikaanse 30-jarige hypotheekrente niet meer zo hoog geweest.

Laatste kans

Vandaag de laatste dag van het kwartaal.

Even de huidige stand weergeven.

Niet alles is rood, maar wel veel pic.twitter.com/WKv9LIKJPS — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 29, 2023

Zo lastig

Waarom is het zo moeilijk om een echte langetermijnbelegger te zijn?

Duurzame trend

Klimaattranistie is de nieuwste trend om in te beleggen.

Hoe dan?

Read this carefully. Dutch #inflation is now NEGATIVE!

Headline #CPI fell 0.3% from a year ago. pic.twitter.com/fjBf2L8ssO — jeroen blokland (@jsblokland) September 29, 2023

Rotatie?