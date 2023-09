Must read: Huizenprijzen gaan weer stijgen

Plus: Kracht Amerikaanse economie verrast, wel of niet in de langlopende obligaties, beste recessiebeleggingen, mogelijke bankbelasting raakt banken amper, en meer.

Kracht Amerikaanse economie blijft verrassen

Natixis IM verhoogt de economische verwachtingen voor de VS. De hoge consumentenbestedingen zijn een belangrijke reden, net als de overheidsmiljarden van de regering. Dat wil niet zeggen dat de vermogensbeheerder enthousiast is over Amerikaanse aandelen.

Amerikaanse huizen zijn inmiddels onbetaalbaar

Amerikaanse huizen zijn inmiddels onbetaalbaar

Wel of niet in langlopende obligaties?

Ethenea rekent op een hardnekkige inflatie, dus verdere renteverhogingen in de VS en Europa. Daarom is de vermogensbeheerder voorzichtig met langlopende obligaties. MFS zit anders in de wedstrijd. Een verwachte recessie in de VS en waarschijnlijk ook delen van Europa zal de rente flink drukken, hetgeen vooral aantrekkelijk is voor langlopend papier.

Wie is er bang voor een extra bankenbelasting?

De voorgestelde extra belasting op winsten en dividenden van Nederlandse banken zal leiden tot hogere risicopremies, want beleggers houden niet van interventies en onzekerheid. De impact op de winsten van banken zoals ABN Amro en ING zal naar verwachting minimaal zijn, verwacht Morningstar's bankenanalist Johann Scholtz.

Beste beleggingen tijdens een recessie

"Studying how the market has historically performed can help you set expectations for how your holdings might react if and when the economy weakens." Morningstar US analyseert in een uitgebreid artikel.

Sell in may?

Onderzoek wijst inmiddels uit dat het beter is om ook de zomermaanden gewoon belegd te zijn.

Het nieuwste weekbericht van Corné van Zeijl

Een van de conclusies: aandelen zijn wel erg hoog gewaardeerde ten opzichte van obligaties.

Amerikaanse consument houdt hand op de knip

Welke hypotheken lopen gevaar?

Rentemodel geeft richting van rente aan

Aandelen blijven (of obligaties goedkoop).

Huizenmarkt stabiliseert

"Al met al verwacht ING Research dat de prijzen eind 2024 een kleine 4% hoger zullen liggen dan nu. Naar verwachting zullen de prijzen eerst de komende maanden verder stabiliseren (met mogelijk afwisselend lichte prijsstijgingen en -dalingen). Vanaf eind dit jaar of begin volgend jaar zullen de huizenprijzen mogelijk weer gaan stijgen."

De huizenprijsdaling lijkt ten einde. Na twee maanden van stabilisering zien we in augustus een lichte stijging (+0,3%, seizoensgecorrigeerd) tov juli.

Duitse autobouwers hebben Chinese techniek nodig

Dalia Marin voor Project Syndicate: "While German carmakers pined for the golden era of the internal combustion engine, Chinese firms gained an almost insurmountable lead in electric vehicles. By forming joint ventures with Chinese EV and battery manufacturers, German companies could acquire the necessary know-how to remain globally competitive."

Waar staan de beleidsrentes wereldwijd?

Global Central Bank Update:

Global Central Bank Update:

-Thailand hiked rates for the 8th time, 25 bps increase to 2.50%.

ESG-beleggen is een blijvertje

Ondanks de anti-ESG-rethoriek in de VS. "While ESG as a term may not survive the scrutiny over time, as practitioners we must stay engaged with skeptics and address their concerns. The work is here to stay as long as we focus on clarity of purpose: we create value for the company." Goed verhaal.

Meeste Amerikaanse aandelen deden dit jaar niets

YTD performance:



S&P 500: +11.3%

Magnificent 7: +81%

S&P 500 Equal Weight: -0.2%



[Past performance is not indicative of future results] pic.twitter.com/SGwqP4nW9T — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) September 27, 2023

CO2-uitstoot gaat geld kosten

Europese bedrijven betalen door nieuwe EU-wetgeving straks meer voor de uitstoot van CO2. #RaboResearch onderzocht welke gevolgen dit heeft voor de industriële sector en de concurrentiepositie van bedrijven in de toekomst.

Legalisering gokken pakt desastreus uit

Twee jaar geleden werd online gokken in Nederland legaal gemaakt. Het doel? Gokkers beter beschermen. In een rapport dat vandaag verschijnt wordt de balans opgemaakt: de legalisering was 'desastreus' en van die bescherming is weinig terechtgekomen. Er wordt door fors meer mensen gegokt en de bedragen zijn ook veel hoger. RTL Z bericht.

Ook een financieel probleem

