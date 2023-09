Must read: Hoge rente is helemaal niet slecht voor Tech

India transformeert in hoog tempo

Fondsbeheerders van Capital Group zijn dolenthousiast teruggekeerd van een werkbezoek aan India. De vele economische hervormingen in combinatie met forse infrastructuurinvesteringen en een stabiele politiek hebben het land sterk veranderd. De jonge bevolking zorgt voor extra groeipotentieel, net zoals de geopolitieke strijd tussen China en de VS.

Overigens blijkt ook Jamie Dimon van JP Morgan zeer positief over de kansen van India, zo blijkt uit een artikel van CNBC. “It’s not just because of the complications with China, I think that’s an opportunity but some of this optimism would have been there anyway."

Er breken gouden tijden aan voor high yieldbeleggers

De slinger is voor het eerst in jaren weer teruggezwaaid naar high yieldbeleggers nu bedrijven met hoge schulden gedwongen zijn zich vriendelijker op te stellen naar hun schuldeisers. Dat betogen obligatiespecialisten Hugo Squire en Josh Pantonvan Schroders.

Hoge rente is helemaal niet slecht voor Big Tech

Column Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Technologie onderuit omdat de rente stijgt? Aandelen als Apple en Microsoft lijken eerder te profiteren van een stijgende rente. Beleggers kunnen Big Tech rustig in hun portefeuille laten zitten ook al loopt de rente op."

Hedgefondsen en traditionele vermogensbeheerders denken verschillend over de richting van Amerikaanse staatsobligaties.

Hedge Funds continue to short treasuries at historic levels while asset managers are building their largest long positions ever recorded! pic.twitter.com/nwKgXPvauk — Barchart (@Barchart) September 26, 2023

ABN AMRO na vijftien jaar staatsbank af

Het NLFI heeft bekend gemaakt dat het belang van de Nederlandse Staat in de bank gedaald is tot onder de 50%. CEO Robert Swaak laat weten verheugd te zijn met de mijlpaal. “Wij hebben enorme stappen gemaakt met de bank sinds de overname in 2008.”

Technologische veranderingen leiden niet tot andere beursbewegingen. "Trading technology will continue to improve and make the trading of stocks and other securities easier, cheaper, and faster. However, it is questionable if we will ever become more rational and less emotional when investing. More knowledge and better technology do not seem to have been able to change our human nature, as evidenced by the recent bubbles in technology stocks and cryptocurrencies." Sterk verhaal.

Koperprijs wijst op recessie

Copper Futures hit most extreme level of contango in 30 years which could be a sign that the global economy is in for some trouble pic.twitter.com/4R6C6C79yY — Barchart (@Barchart) September 27, 2023

AI helpt ook de strijd tegen klimaatverandering vooruit

Zo blijkt uit een lang artikel van Project Syndicate waar tal van specialisten aan meewerken.

Amerikaanse aandelen kunnen hoger

Column Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer: "Ondanks de risico’s zijn wij optimistisch wat betreft de economische vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. Verschillende indicatoren wijzen op aanhoudende economische groei, een stevige arbeidsmarkt en verder afkoelende inflatie."

Na 10 jaar procederen

Woekerpolisklanten van NN hebben 'eindelijk zicht op compensatie'. Nou ja, de verzekeraar gaat in cassatie. RTL Z bericht. Beleggers nemen het zekere voor het onzekere. De koers van NN staat na een kwartier handelen meer dan 10% lager.

