Must read: Aandelen frontier markets zijn gevaarlijk en geweldig

Plus: beleggen in verandering is een slimme strategie, olie is en blijft onmisbaar, voor obligatiehouders breken gouden tijden aan, en meer.

“Beleggen in verandering is onze core business”

Ervan uitgaande dat economische verandering een belegger meer richting geeft dan economische groei speurt vermogensbeheerder en langetermijnbelegger Baillie Gifford naar bedrijven, publiek en privaat, die de disruptieve dans leiden. “Het mislopen van een winnaar doet veel meer pijn dan een investering waarvan de opbrengst tegenvalt.”

De onstuitbare opmars van AI

De AI-revolutie is dit jaar in een stroomversnelling gekomen. De wereldeconomie kan er biljoenen op vooruitgaan. Drie sectoren lopen voorop: cloud-bedrijven, de chip- en software-industrie. Pictet komt met namen.

Vanwaar de paniek om de hogere rentes?

De Nederlandse tienjaars doet thans 3,11%.

Nieuw! Lucratief schuilen in Indiase obligaties

LGIM verwacht een aanzienlijke instroom in Indiase staatsobligaties, nu JPMorgan die wil opnemen in de JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index. Lee Collins, hoofd Index Fixed Income bij LGIM, is er blij mee.

Olie is en blijft onmisbaar

Column Martine Hafkamp: "Door diverse partijen wordt het belang van fossiele brandstoffen (olie, aardgas en steenkool) voor de economie en de samenleving zwaar onderschat. Vrijwel alles in onze economie komt tot stand - ofwel direct, of indirect - via fossiele brandstoffen. De alternatieven zijn nog lang niet op het niveau dat fossiel volledig vervangen kan worden." Dus?

De beurs in 2023

The 7 biggest stocks in the S&P 500 are up 58%.



The other 493 stocks are up 5%. pic.twitter.com/jmi7jMOof9 — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) September 25, 2023

Voor obligatiebeleggers breken gouden tijden aan

Want voor het eerst sinds lange tijd zullen bedrijven meer rekening moeten houden met hun schuldeisers dan aandeelhouders, aldus Schroders.

"To summarise, while the macro-outlook remains difficult to call, it's clear that the pendulum has swung in favour of creditors vs asset owners for the first time in many years. Levered companies are being forced to respond by taking creditor-friendly action. Investors in leveraged credit will earn carry that will likely lead to strong total returns over time and offers significant downside protection in adverse scenarios, if held for the medium term."

Ook obligaties kunnen flink bewegen

Vooral als ze een looptijd hebben van 100 jaar.

Long-dated bonds get hammered today. Price of 100y #Austria govt bonds plunged by 2,5% to 63,3, hitting an All-Time low. From the top, the bond has quartered in price. pic.twitter.com/vnykkne28x — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 25, 2023

Amerikaanse coronaspaarpotten zijn bijna op

Dat is slecht nieuws voor de Amerikaanse consumentenuitgaven, goed voor 70% van de economie.

Americans outside the wealthiest 20% have run out of extra savings and now have less cash on hand than they did when the pandemic began. The figures point to dwindling firepower available for US consumers, whose resilience has kept the economy growing at a rapid clip this year… pic.twitter.com/EAqcYXRo1y — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 25, 2023

Mooie rendementen met frontier marketsfondsen

De frontier markets zijn de jongere broertjes van opkomende landen. Veelal gaat het om landen die zich in snel tempo ontwikkelen met hoge groeipercentages. Dat biedt kansen, maar erin beleggen is geen sinecure door de beperkte toegankelijkheid en liquiditeit en risico’s op het gebied van politiek en ondernemingsbestuur. Morningstar selecteerde de beste fondsen, die alle over de afgelopen drie jaar geweldig goed hebben gerendeerd.

Waterstof de oplossing voor de energietransitie?

JP Morgan wijdt er een uitgebreid rapport aan.

Amerikaanse aandelen: veel risico, weinig premie