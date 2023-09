Must read: Zandzakken voor de deur

Twee scenario's voor Amerikaanse aandelen

Voor de komende negen maanden houdt State Street Global Advisors rekening met twee scenario’s die elk hun eigen beleggingsaanpak vragen. Amerikaanse midcap-aandelen kunnen sterk profiteren van een zachte Amerikaanse landing. Echter belandt de Amerikaanse economie in een recessie, dan zijn de zogenoemde Dividend Aristocrats volgens beleggingsstrateeg Ryan Reardon de aangewezen keuze.

Beurs in teken van machtstrijd

Volgens Robeco zal het beursklimaat tussen 2024 en 2028 veranderen door een machtstrijd op drie fronten: arbeid tegen kapitaal, centrale banken versus overheden en de VS contra China. Beleggingsimplicaties?

Zandzakken voor de deur

De historisch slechtste dagen van het jaar komen eraan. Op basis van zo'n 75 jaar data lijken 20 tot 30 september voor beurzen de grootste verliesdagen van het jaar en dat dat maakt september meteen een van de slechtste maanden van het jaar.

Het goede nieuws

When stocks are down more than 1% in Aug and Sept it hasn't always a bad thing. In fact, Q4 has been higher 12 of the past 13 times, with some huge gains in October. pic.twitter.com/bsUkARSvQU — Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) September 25, 2023

Spreiding S&P 500 valt flink tegen

The magnificent 7 in S&P 500 up >50% in 2023, the remaining 493 stocks basically flat, Apollo's Slok has calculated. The bottom line is that if you buy the S&P 500 today, you are basically buying a handful of comps that make up 34% of the index and have an avg P/E ratio of ~50. pic.twitter.com/tsEqDwucK5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 24, 2023

Deze risico's zijn het meest risicovol

Beleggen is nooit zonder risico, maar de mate van risico verschilt per assetklasse. High-yield obligaties en groei-aandelen staan bekend als bovengemiddeld risicovol, maar er schuilen volgens Morningstar ook risico's op plekken waar u misschien nog niet aan dacht.

Inflatiestrijd zeker nog niet gewonnen

De oorlog om de inflatie is gewonnen en centrale banken kunnen rusten, zo denken veel beleggers. Maar als ik naar de kerninflatie kijk in NL, EU en de US, dan is er nog een lange weg te gaan. pic.twitter.com/VdM3E4M5oE — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 23, 2023

Koop kortlopende obligaties

Lange column Michael Grossman: "In structuring your portfolio, I would lean heavily on short-term bonds. Since interest rates are unpredictable, I see that as the best route to preserving value. And that’s why total bond market funds, despite their reputation for simplicity, aren’t—in my view—a great solution. The problem, as you can probably guess by now, is that the duration of these funds is quite long."

Het renterisico van ultra langlopende obligaties is enorm

The Power of Duration!#Austria’s 100-year bond is down 82% from its 2021 peak!#Treasuries are not safe assets! pic.twitter.com/nqxIFKCDER — jeroen blokland (@jsblokland) September 23, 2023

Hoge rente doet aandelen pijn

Treasuries are now offering a better yield than stocks. Even after adjusting for inflation, the additional premium stock investors get is the smallest in at least 20 years.



One of the most important charts out there IMO & probably why stocks will some issues short term pic.twitter.com/mfCys00mdT — David Ingles (@DavidInglesTV) September 25, 2023

Shutdown VS nadert

Het U.S. House of Representatives' Rules Committee van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag met 9-2 voor de regels gestemd die de weg vrij moeten maken voor een debat in het volledige Huis over vier financieringswetten, in een laatste poging te voorkomen dat de Amerikaanse overheid na de deadline op 30 september dichtgaat. Dit meldde persbureau Reuters zondag.

Amerikaanse hypotheekkosten door het dak

The monthly mortgage payment for purchasers of existing homes, using the 30-year average mortgage rate, stands at $2,309. This is a substantial increase from $977 in March 2020. pic.twitter.com/JQHIJGQp9u — Michael McDonough (@M_McDonough) September 25, 2023

Energietransitie is betaalbaar en winstgevend

Specialist klimaatfinanciering Vera Songwe voor Project Syndicate in een longread: "Between now and the end of this decade, climate-related investments need to increase by orders of magnitude to keep the world on track toward achieving even more ambitious targets by mid-century. Fortunately, if done right, such investments could usher in an entirely new and better economy."

Triodos verantwoordelijk voor meeste deals voor schone energie

De duurzame bank sloot afgelopen jaar 140 deals met een totale dealwaarde van $504 miljoen. Het gaat hierbij om financieringen van windenergie op land, zonne-energie, batterijopslag, duurzame warmteprojecten, energiecoöperaties van burgers en energie-efficiëntieprojecten.

Intussen