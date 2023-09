Must read: Torenhoge schuld

Jerome Powell kijkt naar Paul Volcker

De rente hoeft even niet omhoog omdat arbeidsmarkt en economie afkoelen. Jerome Powell van de Fed doet precies wat hij in Jackson Hole al zei, aldus Edin Mujagic. Powell heeft geleerd van Volcker.

Vrouwelijke fondsmanagers zijn schaars, vooral hier

Vrouwen hebben nog altijd weinig kans in de fondsenindustrie, zo blijkt uit het Alpha Female Report 2023. In de acht jaar dat dit onderzoek verschijnt, is het percentage vrouwelijke fondsmanagers gestegen van 10,3% naar 12,1%. Nederland doet het nog slechter.

Somber beeld

In Frankrijk gaat het ook slechter

First, it was #Germany (which posted some better numbers for September), and now #France is also going down the drain. September Manufacturing #PMI : 43.6, a 40(!) month low. September Services PMI: 43.9, a 34(!) month low pic.twitter.com/ikk70LvVOu

En we gaan weer omhoog

Heel anders nu

De kredietmarkt lijkt in het geheel niet op die in 2009.

Nog meer IPO's

Niet alleen Instacart is naar de beurs gegaan. Klaviyo is ook genoteerd.

Daar gaat de inflatie weer

Net als u dacht dat de inflatie naar beneden komt, spelen er weer nieuwe inflatoire krachten op.

Torenhoge schuld

It has been 60 hours since US debt crossed $33 trillion and it is already up another $50 billion.



That means we have added $833 million in debt PER HOUR since US debt crossed $33 trillion.



If the total US debt were divided by every household in the country, each household would… pic.twitter.com/FulzoqTbdC