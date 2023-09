Must read: Fed blijft hawkish

De prima uitgangspositie van aandelen opkomende markten

Mocht de wereldeconomie weer in gunstiger vaarwater terechtkomen, dan zijn aandelen uit de opkomende markten de eerste die herstellen, schrijft Ernest Yeung, portefeuillemanager van het Emerging Markets Discovery Equity Strategy van T. Rowe Price. Dat herstel wordt des te sterker als er zich een nieuwe grondstoffensupercyclus aandient.

Fed blijft hawkish

Geen renteverhoging gisteren, maar Fed gaat zeker niet snel verlagen. Misschien komt er later dit jaar nog een kwartje bij. Of zoals CNBC schrijft: "The Federal Reserve held interest rates steady, while also indicating it still expects one more hike before the end of the year and fewer cuts than previously indicated next year. Along with the rate projections, the Fed also sharply revised up its economic growth expectations for this year, with gross domestic product now expected to rise 2.1% this year."

#Fed more hawkish than anticipated: Holds benchmark rate in 5.25-5.5% target range. 12 Officials see one more hike this year, 7 see on hold. Fed ‘23 median rate forecast stays at 5.6%; ‘24 rises to 5.1%. pic.twitter.com/HS18OypF1t — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 20, 2023

Fed's current projections for Fed Funds Rate...

-End of '23: 5.6% (1 more hike)

-End of '24: 5.1%

-End of '25: 3.9%



Market's current expectations (Fed Funds Futures)...

-End of '23: 5.4% (no more hikes)

-End of '24: 4.7%

-End of '25: 4.4%



Overall message: higher for longer. pic.twitter.com/lS4cj9PMvU — Charlie Bilello (@charliebilello) September 20, 2023

Chinese wazigheid

Buitenlandse bedrijven tasten in het duister over economische cijfers van China, aldus NOS.

Oh jee, de consument wordt terughoudender

Consumenten gaven na de covid-pandemie een tijdlang veel geld uit als een soort inhaalslag. Maar dat lijkt nu ten einde te komen. Er sluipt terughoudendheid in de bestedingen. Wat betekent dat voor aandelen? Dat zocht Morningstar uit.

Arme smallcaps!

Mega Cap Tech Stocks are outperforming Small Caps by the widest margin since the Dotcom Bubble burst. Record levels are in sight ?? pic.twitter.com/Fut4DLYidc — Barchart (@Barchart) September 21, 2023

Topdividendaandelen van topanalisten

Wanneer markten aan het schommelen zijn, bieden dividenden demping en regelmaat. Analisten hebben vijf Amerikaanse aantrekkelijke dividendaandelen gevonden

Wel of geen accijnsverhoging benzine

Een Kamermeerderheid wil de geplande accijnsverhoging op benzine en diesel terugdraaien. Maar dat is helemaal geen goed idee, betogen verschillende economen. "Met name de rijken hebben hier iets aan, die rijden het meest. De lagere inkomensgroepen en middeninkomens hebben er minder aan. Je kunt beter andere maatregelen nemen om de koopkracht overeind te houden", zeggen drie economen. RTL Z bericht.

Aandelen kopen is eenvoudiger dan verkopen

"You may have made a bold contrarian bet and lost sleep when you first invested. You may have spent years researching the company and genuinely enjoy following it. Cashing in may not feel good." Interessant verhaal.

CO2-beprijzing gaat pijn doen

Europese bedrijven betalen door nieuwe EU-wetgeving straks meer voor de uitstoot van CO2. #RaboResearch onderzocht welke gevolgen dit heeft voor de industriële sector en de concurrentiepositie van bedrijven in de toekomst. #RaboResearch https://t.co/wt9mJ1Fc95 — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) September 21, 2023

Duitse economie worstelt

Vooruitzichten Duitse economie steeds somberder: 'Gaat gevolgen hebben voor Nederlandse economie' https://t.co/gzE6qbwbF8 — BNR Nieuwsradio (@BNR) September 20, 2023

Vertrouwen in succesvolle en tijdige transitie pensioenstelsel afgenomen

Ruim driekwart van de pensioenfondsen gaat ervan uit dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel gelijk zijn aan of hoger uitvallen dan in het oude stelsel. Daarnaast zijn ze bezorgd over de communicatie rondom het nieuwe stelsel, de zorgplicht en de bijbehorende datakwaliteit. Al met al is het vertrouwen van bestuurders van pensioenfondsen in het tijdig halen van de transitie gedaald; 59% heeft er nog altijd een goed gevoel bij. Dat was een jaar geleden nog 70%. Lees het atikel.

