Must read: De macht van dividend

Dat waren de Amerikaanse renteverhogingen?

Ook MFS, Van Lanschot Kempen, abrdn en AXA IM rekenen erop dat Jerome Powell de rente vandaag niet verhoogt. Hoe het verder gaat, is minder duidelijk.

Current market expectations for path of the Fed Funds Rate...

-Sep 20, 2023: Pause

-Nov 1, 2023: Pause

-Dec 13, 2023: Pause

-Jan 31, 2024: Pause

-Mar 20, 2024: Pause

-May 1, 2024: Pause

-Jun 12, 2024: 25 bps cut to 5.00-5.25%



Cat Bonds favoriet voor 2024

Columbia Threadneedle heeft zijn Outlook voor 2024 gepubliceerd. De vermogensbeheerder is opvallend positief over grondstoffen én catastrofe-obligaties.

Ook in de VS blijven smallcaps flink achter

As we ponder the direction of the market, it's helpful to recall what happened during the late 1960s, when inflation woke up after a long slumber. ?? pic.twitter.com/sNdfxyqBNL — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) September 19, 2023

Beste Europese aandelen

De aandelenanalisten van Morningstar brengen de aandelen die zij opwaarts potentieel toekennen samen onder de noemer Equity Best Ideas. Dit overzicht toont de favorieten per regio en sector. Zo noteert een Nederlandse maaltijdbezorger momenteel tegen een korting van 84%.

De macht van dividend

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa is enthousiast over de zogenoemde Dividend Aristocrats die ook in weer en wind hun dividendbetalingen op peil houden of weten te verhogen. "Gebruik maken van het rente-op-rente-effect kan na verloop van tijd tot enorme rendementen leiden. Men hoeft er bovendien maar weinig werk voor te verrichten."

De Duitse afhankelijkheid van China is groot

Dat was de laatste decennia een belangrijk pluspunt, maar de schaduwkant wordt nu gevoeld.

De case voor infrastructuuraandelen

"Gezien hun langetermijnkarakter zijn infrastructuurbeleggingen vaak minder gevoelig voor de mondiale economische cyclus dan veel andere categorieën. Bovendien zijn de bedrijven meestal blootgesteld aan meer volwassen projecten met zichtbare kasstromen die vaak zijn gebaseerd op langetermijncontracten of concessies. Dat maakt hun rendement, zeker in meer ontwikkelde economieën, voorspelbaarder. Ook zien we dat infrastructuurbedrijven vaak (quasi)monopolistische eigenschappen vertonen."

Lees het uitgebreide artikel met (fonds)koopkandidaten.

Hedgefondsen shorten chippers massaal

Hedge funds are shorting semis aggressively



Beleggen is geduld hebben

Dat kun je volgens Joachim Klement leren. "In essence, people get rewarded handsomely for being patient in the face of losses. Instead of chasing the latest, greatest investment trend, patient people diversify their investments and build their wealth slowly. This patience and willingness to forego immediate gratification is something that, in my view, is part of the learning process at university."

Protectionisme is slecht

"While heightened geopolitical tensions obviously are not conducive to a well-functioning global economy, it is important to recall why tensions escalated in the first place. By undermining the belief in international cooperation and advancing the view that trade is a zero-sum game, protectionism helped create today’s tensions." Sterk verhaal.

Daytraden is linker dan gokken



Prinsjesdag 2023

Dit verandert er in 2024 volgens RTL Z in uw portemonnee.