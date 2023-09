Must read: Iedereen gaat erop vooruit

Japanse aandelen kunnen een stootje hebben

Senior beleggingsstrateeg Peter Vonk van Rabobank ziet geen redenen om de overweging van Japanse aandelen aan te passen. Ook niet als de Japanse yen sterker zou worden en de Japanse rente zou stijgen.

25% hogere olieprijs is geen probleem

Schroders ziet geen probleem in de snel stijgende olieprijs. Het effect op de kerninflatie is gering. De krappe arbeidsmarkt is meer reden tot zorg.

Volgens Jan-Willem Nijkamp kan de olieprijs nog lang hoog blijven. "De voornaamste oorzaak van de structureel stijgende olieprijs lijkt echter vooral gezocht te moeten worden in de groeiende wereldbevolking." En dan is er nog OPEC+ dat er alles aan doet om de olieprijs te stutten.

A 30% spike in #oil prices since late June is forcing #centralbanks to 'accept' #stagflation. Both higher oil prices and additional rate hikes hit #GDPgrowth while headline #inflation will move higher in the remainder of the year.#SaudiArabia is now in control of the… pic.twitter.com/XbAMKesbOa — jeroen blokland (@jsblokland) September 19, 2023

Prinsjesdag: Iedereen gaat erop vooruit

Weinig kabinetsplannen, maar deze Prinsjesdag is op een paar punten toch bijzonder, zo bericht RTL Z. Het goede nieuws: "Volgens de al uitgelekte maatregelen die worden genomen, gaan alle inkomensgroepen er volgend jaar op vooruit. Zo gaan de laagste inkomens er iets meer dan 1 procent op vooruit, net als gepensioneerden. Gezinnen met kinderen hebben volgend jaar een plus van 2,4 procent, de hoogste inkomens een plus van 1,5 procent. Uitkeringsgerechtigden krijgen er 0,7 procent bij."

Hoewel de ervaren inkomenspositie van Nederlanders verbeterde door compensatiemaatregelen en hogere lonen, is hun algehele ervaren brede welvaart in 2023 niet veranderd. #RaboResearch https://t.co/x9ZkWsFqwu — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) September 18, 2023

Nederlandse pensioenzorgen desondanks flink gestegen

Ongeveer de helft van de werkende Nederlanders is momenteel bezorgd dat hun financiële buffer later niet toereikend zal blijken te zijn. Onder zzp’ers en ondernemers zijn de zorgen nog groter, zo blijkt uit een onderzoek van Brand New Day. Belangrijkste reden?

Obligatiemarkt in rustig vaarwater

Bond volatility, as measured by MOVE index, has dropped to lowest in 18mths, since before 1st hike in Fed funds rate. That suggests startling calm, and also in its own right tends to make liquidity easier to come by & financial conditions more lenient, BBG's @johnauthers writes. pic.twitter.com/Yd1VBZVPLF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 19, 2023

U wilt beleggen in banken?

Morningstar selecteerde de beste vijf fondsen.

Amerika staakt

"August alone saw some 4.1 million labor hours lost this year, the most for a single month since August 2000." Inmiddels hebben ook de arbeiders van de grote Amerikaanse autofabrikanten het werk neergelegd. CNBC bericht.

Magnificent Seven krijgt concurrentie

InvestorPlace ontdekte zeven Amerikaanse aandelen die mooie rendementen kunnen opleveren.

Koersen en winsten bewegen hand in hand

Wereld aandelen index en de onderliggende winsten van bedrijven in deze index. pic.twitter.com/dY1U5Ccaxi — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 19, 2023

Spread high yield valt tegen

Of all the things that baffle me about this market, this might be the biggest one.



How in the world are high yield spreads going DOWN right now?



Consumers are running out of money to spend. Consumer credit is through the roof. Defaults are rising. Bankruptcies are rising. We've… pic.twitter.com/khqZwsKOOh — David Dierking (@David_Dierking) September 18, 2023

Balanstotaal van Nederlands grootste banken met 2% gekrompen

Het balanstotaal van de dertien grootste banken van Nederland is met 2% gekrompen. Waar de balans van ING ten opzichte van 2020 nog met 3% toenam naar €968 miljard (waarmee de oranjebank zijn koppositie verder verstevigde), nam de balans van de vier op een na grootste banken juist af – het balanstotaal van BNG Bank en NWB Bank daalden respectievelijk zelfs met 30% en 32%.