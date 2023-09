Must read: Huizenprijzen stabiliseren nu al

Economische situatie VS, Europa en China is sterk verschillend

De Amerikaanse economie maakt een zachte landing, Europa heeft waarschijnlijk een recessie nodig om de hoge inflatie aan te pakken, en China heeft zijn eigen grote problemen. Dat is heel kort gezegd de macro-economische visie van Anton Bender en Florence Pisani van Candriam.

In Europa krijgen beleggers meer waar voor hun geld

Europese waarde-aandelen hebben een hogere winstmarge dan Amerikaanse waarde-aandelen. Ze noteren bovendien tegen een grotere discount. Dat maakt ze volgens vermogensbeheerder Verdad meer dan koopwaardig.

Grafiek van Daalder: Verwachte economische groei loopt overal flink terug

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Pessimistische groeiverwachtingen.

Amerikaanse aandelen deden het de laatste 15 jaar fors beter

Logisch dat ook Europese ETF-beleggers voor Amerikaanse aandelen gaan.

The US ???? vs the rest of the world ????: 2008 to 2023 pic.twitter.com/pRBnBYgCBZ — Evan (@StockMKTNewz) September 15, 2023

India floreert nog wel

Martine Hafkamp van Fintessa is enthousiast over India: "Volgens S&P zal de Indiase economie in 2023 naar verwachting met 6,1 procent groeien, terwijl andere grote economische regio's, zoals de Verenigde Staten en de Europese Unie, al enige tijd flirten met een recessie. Tot 2031 groeit India naar verwachting met 6,7 procent per jaar. Daarmee is het de snelst groeiende economie binnen de G20."

Oude tegen nieuwe auto-industrie

Hoge Amerikaanse staatsobligatierente maakt hebberig

U.S. Treasuries are on pace for RECORD annual inflow of $207 billion and have seen inflows for 31 consecutive weeks, the longest streak since 2010 pic.twitter.com/uCthxqUkbr — Barchart (@Barchart) September 16, 2023

Wie durft er nog in China te beleggen?

Sentiment toward investing in China continues to plummet.



Global hedge funds have nearly halved their exposure to China, now at 7.9%.



Active funds have followed the same trend with exposure down to 7.4%.



This all comes as China is cutting rates and introduces economic… pic.twitter.com/JheJRxQRex — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 15, 2023

Herkenbaar?

Malaise China raakt Nederland

Na jaren van opzienbarende groei heeft de Chinese economie het moeilijk. Hoewel het land de grootste exporteur van de wereld blijft, is het stiller geworden in de 'fabriek van de wereld'. En dat heeft ook gevolgen voor een handelsland als Nederland. RTL Z bericht.

Tips van Buffett

10 tips from The Oracle of Omaha: pic.twitter.com/bwCT069jOq — Compounding Quality (@QCompounding) September 16, 2023

"Huizenprijzen stabiliseren eerder dan voorzien"

De koopwoningprijzen lijken na een periode van dalingen sinds afgelopen zomer – eerder dan verwacht – weer gestabiliseerd. Dit komt vermoedelijk doordat de lonen sterker zijn gestegen dan voorzien, waardoor potentiële huizenkopers meer kunnen lenen. Volgens de economen van RaboResearch zorgt dat op zijn beurt voor een opwaartse druk op de woningmarkt. Het tekort aan huizen speelt natuurlijk ook mee.