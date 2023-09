Must read: Zo ziet de bullmarkt eruit

De volgende rentebeweging is omlaag

Maar het kan nog wel even duren, aldus Edin Mujagic. En over het optreden van Lagarde gisteren is hij best te spreken.

Pictet: Toch geen recessie

Pictet AM ziet de donkere recessiewolken van begin dit jaar langzaam optrekken. Dat is goed nieuws voor aandelen in de VS en opkomende markten. Goud en Amerikaanse staatsobligaties zijn ook koopwaardig.

Ze blijven het proberen

We want to reinforce the progress in bringing inflation back to our 2% target, said President Christine @Lagarde at today’s press conference, after the ECB raised interest rates by 0.25 percentage points. pic.twitter.com/OFuG1MBriP — European Central Bank (@ecb) September 14, 2023

De effecten van een hogere rente

De Fed heeft misschien toch wel genoeg verhoogd. Dit is het effect op de economie de komende maanden.

Zo werkt de economie

The economy explained in 3 minutes.



Turn on the audio and enjoy (don't forget to laugh): pic.twitter.com/rANV2Lwa6w — Compounding Quality (@QCompounding) September 14, 2023

De rem erop

A net 51% of US Banks are now tightening their lending standards, the highest since 2020 and at levels that have coincided with recessionary periods in the past. pic.twitter.com/HWWZq76MQE — Charlie Bilello (@charliebilello) September 15, 2023

Zo ziet een bullmarkt eruit

De vier stadia van de bullmarkt uitgelegd.

Alles over Apple

Dit is wat Apple allemaal heeft aangekondigd. De zeven belangrijkste punten op een rij.

De volgende beursgang is...

Instacart. Deze online supermarkt moet zijn partners te vriend houden, aldus de WSJ.

