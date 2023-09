Must read: Risicopremie aandelen op dieptepunt

Plus: China pakt vastgoedcrisis aan, ECB besluit over wel/geen extra verhoging, knappe mensen beleggen meer, OPEC+ creëert olietekort, en meer.

China gaat inzetten op een lager woningaanbod

Het Chinese herstel na de coronalockdowns is uitgebleven wat vooral de vastgoedmarkt hard heeft geraakt. Omdat vastgoed en bouw essentieel zijn voor de financiële stabiliteit in China moet de Chinese regering alle zeilen bijzetten om een vastgoedcrisis af te wentelen, schrijft Mali Chivakul, econoom opkomende markten bij vermogensbeheerder J. Safra Sarasin.

ECB: wel of geen renteverhoging?

Wat gaat de ECB aankomende donderdag besluiten: wel of geen kwartje erbij? Het is een lastige beslissing, want de inflatie is hoog en de economische groei is laag. AllianzGI, Carmignac, Vanguard, DWS, abrdn en Van Lanschot Kempen durven een voorspelling aan.

CNBC rekent op een hawkish pauze, ofwel nu pauzeren met de belofte om later alsnog te verhogen als dat nodig is.

Wie krijgt er gelijk?

Hedge Funds are shorting treasuries at historic levels while asset managers are doing the exact opposite. We've covered this before but positions continue to reach more extreme levels. pic.twitter.com/zqBE3RyLj0 — Barchart (@Barchart) September 14, 2023

De wereld is een sudderpan

De term global warming is niet langer toereikend. Sudderen is meer op zijn plaats. Invesco gaat inmiddels uit van een plus van bijna 4 graden Celsius tegen het einde van de eeuw.

Blijft de rente stijgen voor leningen?

Omdat de rentetarieven blijven stijgen, kost het tegenwoordig aanzienlijk meer geld om een lening af te sluiten. De afgelopen twee jaar hebben bijna alle Nederlandse kredietverstrekkers hun rentetarieven meerdere keren verhoogd, blijkt uit gegevens van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Knappe mensen beleggen meer

Want: "Consistent with prior studies, we find that beauty is positively related to educational attainment, intelligence, marital status, health status, income levels and stability, psychosocial well-being, self-confidence, risk preference, and social interactions." Interessant verhaal.

Beleggen in Afrika?

Beleggen in Afrikaanse markten is niet voor bange mensen. Politieke en economische onrust domineren het nieuws, maar gespecialiseerde fondsbeheerders weten toch goede kansen te ontdekken, aldus Morningstar.

Deglobalisering en importtarieven zijn een inflatie-aanjager

Trade wars are the new normal and globalization is dead.



That in itself is inflationary. pic.twitter.com/4FrGWubooe — Jesse Cohen (@JesseCohenInv) September 13, 2023

Aandelen: geen premie, wel risico

Lees ook: Risicopremie aandelen op dieptepunt

Volgens de theorie boekjes zouden aandelen een stuk lager moeten staan. Dit is een simpel aandelen model met een standaard risico premie van5,5%. Dat werkte heel aardig tot half 2022. pic.twitter.com/jxSwMZWaj6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 13, 2023

Strafmaatregelen voor goedkope Chinese auto's niet per se goed idee

Spotgoedkope Chinese elektrische auto's verstoren de Europese markt, vermoedt de Europese Commissie. Daarom wordt een onderzoek ingesteld. De uitkomst van het onderzoek zou kunnen leiden tot strafmaatregelen voor China. Dat is niet per se een goed idee, zeggen experts. "Je kunt er donder op zeggen dat het voor hogere prijzen gaat zorgen."

Creëert OPEC+ een nieuwe energiecrisis?