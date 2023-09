Must read: Op naar een nieuwe rally?

Plus: wel of geen Europese renteverhoging, Optimix houdt vast aan Chinese aandelen, hoge olieprijs is een probleem, 25 jaar Triodos Groenfonds en meer.

Beleggers marcheren moedig voorwaarts

Van een campingrally was deze zomer geen sprake, maar ondanks alle zorgen hielden Europese ETF-beleggers goede moed, zo constateert Philippe Roset van State Street SPDR ETF’s. Amerikaanse aandelen en langlopende staatsobligaties waren afgelopen maand duidelijk favoriet.

Want slechts een paar grote Amerikaanse aandelen leiden de dans

Lees ook: Het is nu tijd om te beleggen in gelijkgewogen indices.

Equal-weighted S&P 500 continues to suffer relative to cap-weighted version … ratio has fallen to lowest since November 2020 pic.twitter.com/U0ZyTClnk4 — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) September 12, 2023

ECB: wel of geen renteverhoging?

Wat gaat de ECB aankomende donderdag besluiten: wel of geen extra renteverhoging? Het is een moeilijke beslissing, want terwijl de inflatie hardnekkig hoog blijft, zijn de economische cijfers niet al te best. Carmignac, Vanguard, DWS, abrdn en Van Lanschot Kempen geven hun visie.

The upcoming #ECB rate decision looks like a coin toss, odds of another rate hike are almost 50-50. pic.twitter.com/rFKtJuORbZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 12, 2023

Slecht sentiment is vasthoudsignaal

Door het negatieve sentiment, de lage waarderingen en de hoge structurele economische groei op de lange termijn houdt Optimix vast aan aandelen uit China en de rest van de opkomende aandelen.

Niet dat China lekker groeit

China growth expectations have hit 0% ?? pic.twitter.com/ARGacvNpLq — Markets & Mayhem ?? (@Mayhem4Markets) September 12, 2023

Geen Europese aandelen aub

Franklin Templeton is iets positiever geworden over aandelen, mits deze niet afkomstig zijn uit Europa. Amerikaanse Treasuries zijn favoriet.

Op naar een nieuwe rally?

Column Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Terughoudende beleggers houden weer veel cash aan. De inflatie zit nog steeds in een dalende trend, ondanks de kortstondige opleving. Een rentepauze door de Federal Reserve zit eraan te komen. De economie van de VS blijkt veerkrachtig. Er wordt weer een stijging van de bedrijfsresultaten verwacht, voor het eerst sinds lange tijd. Bedrijven verhogen hun winstverwachtingen weer. Lopen de beren in de val?"

Hoge olieprijs bemoeilijkt strijd tegen inflatie

The ongoing price of #oil is starting to determine market sentiment. Centrale banks are getting cornered, forcing them to add more rate hikes, even though the economic outlook is deteriorating (at least in Europe).

More hikes now mean a potentially bigger #recession later. I… pic.twitter.com/rnM5caol0o — jeroen blokland (@jsblokland) September 13, 2023

Worden consumenten terughoudend?

Consumenten gaven na de covid-pandemie een tijdlang veel geld uit als een soort inhaalslag. Maar dat lijkt ten einde te komen. Er sluipt terughoudendheid in de bestedingen. Morningstar analyseert wat dat voor aandelen betekent.

"Kansen liggen momenteel niet in luxe-goederen, onze traditionele schuilplaats, want die kennen hoge waarderingen omdat ze slachtoffer van hun eigen succes zijn. In de basis-consumentengoederen zijn kansen te vinden, een sector die van oudsher defensief is bij ongunstige marktomstandigheden, met namen zoals bierbrouwer Anheuser-Busch InBev, hotelketen Accor en tabaksfabrikant Imperial Brands."

Duitse problemen stapelen zich op

First German chemical industry imploded, followed by automotive which is losing the EV game to Chinese manufacturers & Tesla and now German construction activity is imploding. What’s left? pic.twitter.com/Y5qbv98UfY — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) September 12, 2023

Saxo introduceert Forex trading in Nederland

Saxo Nederland biedt beleggers sinds kort de mogelijkheid om te handelen op de wereldwijde valutamarkt. De optie is er echter niet voor iedere belegger: geïnteresseerden dienen eerst een kennis- en ervaringstoets af te leggen. Slagen zij daarvoor, dan krijgen ze via Saxo’s FX-platform toegang tot de valutamarkt. De valutamarkt, veel groter dan de obligatie- en aandelenmarkt, wordt door veel kenners gezien als de meest lastige markt om succesvol in te handelen.

Het ene tanken is het andere niet

Tankstations langs de snelweg mogen van de Nederlandse overheid amper laadpalen plaatsen. Dit tot groot ongenoegen van de uitbaters van tankstations. De firma Fastned is er wel blij mee. Het is niet de manier om de omslag naar EV's te versnellen. Een vreemde situatie. Enfin, RTL Z heeft het uitgebreide verhaal.

Uitstoot broeikasgassen 5 procent lager in tweede kwartaal 2023

Maar het benzinegebruik is wel flink toegenomen, zo meldt het CBS.

Triodos Groenfonds: al 25 jaar pionier in groenbeleggen

Veel impact maken en een gezond financieel rendement behalen. Dat zijn de doelstellingen van Triodos Groenfonds, dat dit jaar 25 jaar bestaat. Doordat investeringen van Triodos Groenfonds onder de Groenregeling van de overheid vallen, kunnen beleggers een extra fiscaal voordeel tegemoet zien. IEX sprak met verantwoordelijk fondsmanager Willy Bulsink. ”Ik geloof echt in de veranderkracht van geld.”