Must read: Hoge en stabiele rendementen met infrastructuur

Plus: is AI een hype of game changer? Verhoogt ECB wel of niet de rente? Big Tech is zwaar overgewaardeerd, en meer.

AI: hype of game changer?

Echte game changers kunnen het jarenlang goed doen op de beurs, terwijl met hypes in korte tijd veel rendement kan worden geboekt, maar ook weer verloren. Siegfried Kok van het fonds Obam analyseert de huidige beurspopulariteit van AI. Hype of game changer?

ECB: wel of geen renteverhoging?

Wat gaat de ECB aankomende donderdag besluiten: wel of geen extra renteverhoging? Het is een moeilijke beslissing, want terwijl de inflatie hardnekkig hoog blijft, zijn de economische cijfers niet al te best. Economen van DWS, abrdn en Van Lanschot Kempen geven hun visie.

Producenten van zonnepanelen maken moeilijke tijden door

De wereldwijde vraag naar zonne-energie zal dit jaar fors toenemen. Toch maakt de gemiddelde zonne-energieproducent moeilijke tijden door. Onder meer overcapaciteit en hoge voorraden spelen de sector parten, schrijft Peter Vonk van Rabobank.

Hang naar zekerheid?

Column Martine Hafkamp van Fintessa: "Beleggers kunnen in dit onzekere klimaat natuurlijk kiezen voor zekerheid. Wellicht bieden spaarrekeningen weer uitkomst. TINA is niet meer en er zijn nu alternatieven. Maar om de geldontwaarding echt voor te blijven, kun je niet om aandelen heen. Een goed gespreide selectie van internationale kwaliteitsaandelen biedt de meeste bescherming tegen volatiele beurzen."

Jamie Dimon van JP Morgan vertrouwt het niet

"Healthy consumer balance sheets and rising wages are supporting the economy for now, but there are risks ahead." Topping his concerns include central banks reining in liquidity programs via “quantitative tightening,” the Ukraine war, and governments around the world “spending like drunken sailors." CNBC heeft het verhaal.

JPM's Dimon doesn’t find fixed income attractive despite the rise in rates: “I would not be a buyer of Treasuries at 4.2%, nor would I be a buyer of credit spreads at these spread levels,” Dimon said at the Barclays conf. He wouldn’t be surprised to see 10yr Treasury yields at… pic.twitter.com/1VfS40ktd6 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 11, 2023

Beste infrastructuurfondsen

Tolwegen, nutsvoorzieningen, luchthavens, hernieuwbare energiebronnen en datacentra zijn allemaal infrastructuuractiva. Deze subsectoren hebben veelal gemeenschappelijke kenmerken zoals een hoge toetredingsdrempel en bedrijven met een sterk prijszettingsvermogen, maar de impact van inflatie en het renterisico verschilt. Morningstar selecteerde de beste fondsen/ETF's. De rendementen liegen er niet om.

Energietransitie is een grote beleggingskans

Alles wijst op overwaardering van Big Tech

De grote technologie-aandelen uit de VS, ook wel de Magnificent Seven of MegaCap-8 genoemd, zijn dit jaar de grote hit. Alle andere aandelen verbleken bij hun succes. Maar Scott Welch van Wisdom Tree voorspelt een spoedig einde aan de BigTech-rally en een renaissance van value, smallcaps, en ja, aandelen uit Europa.

Nasdaq - Dotcom Bubble vs. Now ?? pic.twitter.com/K3C2lcJbjJ — Barchart (@Barchart) September 12, 2023

Small Cap stocks are underperforming the S&P 500 by the largest margin in 22 years pic.twitter.com/Efpe6ByjME — Barchart (@Barchart) September 12, 2023

Want Tesla is meer dan een normale autofabrikant

Tesla stock soars 10% after Morgan Stanley says Dojo supercomputer could add $500 billion to its market cap https://t.co/wMB3Nbq2r7 — Insider Business (@BusinessInsider) September 12, 2023

Advies: overheid moet 17 miljard bezuinigen

Het volgende kabinet zal de broekriem flink moeten aanhalen. Daarvoor waarschuwen topambtenaren in de zogenoemde Stuurgroep Begrotingsruimte. De ambtenaren begrijpen dat de grote uitdagingen van deze tijd, op het gebied van bijvoorbeeld defensie, stikstof en klimaat, om investeringen vragen, maar zijn ook streng: "Niet alle doelen kunnen worden bereikt met overheidsuitgaven." RTL Z bericht.

Niet dat de Nederlandse staatsschuld zo enorm is

We blijven in onze nieuwste ramingen uitgaan van een vlak beeld voor het Nederlandse bbp. Nu (vooral o.b.v. realisaties) voor de jaarcijfers een wat positiever beeld voor investeringen en negatiever voor consumptie (ook beetje door val kabinet) en uitvoer. https://t.co/cM8GD7XPGk pic.twitter.com/DFe4KFFlXx — Marcel Klok (@klok_marcel) September 4, 2023

Toename gebruik duurzame energie zet elektriciteitsnet flink onder druk