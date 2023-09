Must read: Goud een goede belegging?

Plus: Pas op met Chinese aandelen, buybacks slaan over naar Europa, beste EM-fondsen, korting Belgische holdings flink opgelopen, en meer.

Pas op met Chinese aandelen

Ja, de waardering van Chinese aandelen is flink gedaald en ligt inmiddels 25% lager dan die van de rest van de wereld. Maar desondanks adviseert Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors om voorzichtig te zijn met Chinese aandelen.

Buyback-honger slaat over van VS naar Europa

In de VS was de inkoop van eigen aandelen altijd al een favoriet instrument om geld terug te geven aan aandeelhouders. Die trend is inmiddels overgewaaid naar Europa en Japan. Wat zijn de beleggingsimplicaties?

De Fed is klaar

Luister naar het nieuwste weekbericht van Corné van Zeijl. Plus: Duitse auto industrie als een plum pudding in elkaar en Europese aandelen zijn eindelijke weer normaal gewaardeerd.

De best presterende opkomende markten aandelenfondsen

Morningstar zet de 10 best presterende fondsen op een rij in de categorie wereldwijde opkomende markten aandelen. De toppers bewijzen dat risico nemen loont. Opvallend zijn de sterke prestaties van twee Robecofondsen.

Inflatiecijfers vergeleken

De bandbreedte is fors. China zit tegen deflatie aan (+0,1%) , Venezuela heeft te maken met hyperinflatie (+439%).

Obesitaspatiënten betalen hun gewicht in goud

Novo Nordisk haalde begin deze maand dankzij het succes van obesitasmedicijnen Wegovy en Ozempic (tijdelijk) LVMH in als het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf in Europa. Ook het in de V.S. genoteerde Eli Lilly heeft met het medicijn Mounjaro een goudmijn in handen, schrijft Erik Mauritz.

Het gaat niet goed met de Duitse economie

According to Goldman Sachs, #Germany is in #recession. Goldman expects German GDP to contract by 0.6% in Q3 and by 0.1% in Q4 but an acceleration to 1.0% in 2024. pic.twitter.com/6H9ldt0xHd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 11, 2023

"Verduurzaming: nu is de overheid aan zet"

“Vroeger dacht ik: banken en bedrijfsleven kunnen zelf de economie verduurzamen. Met vrijwillige verklaringen. Convenanten. Maar voor een duurzame ‘systeemsprong’ is de overheid aan zet.” Dat zegt Wouter Scheepens, nu directeur a.i. van MVO Nederland en partner van Steward Redqueen.

Korting Belgische holdings is flink opgelopen

Bovengemiddelde kortingen bij de Belgische holdings. Maakt dat ze ook koopwaardig?



Weekendread @tijd

https://t.co/K6LRL4ZNNa pic.twitter.com/uZcr0Na1Mf — Ellen Vermorgen (@elvermo) September 10, 2023

Bezuinigen of belastingen verhogen?

Het volgend kabinet is opgezadeld met een groot begrotingstekort. RTL Z bericht.

Goud een goede belegging?

John Rekenthaler van Morningstar US is niet overtuigd, zo blijkt uit een lange en informatieve column met een sterke bewijslast.

Welke waarderingsratio of combinatie heeft uw voorkeur?

India gaat China inhalen?

Tja, dan moet er een enorme inhaalslag worden gemaakt.