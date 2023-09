Must read: Wereldmunt dollar wankelt?

Plus: Energietransitie gaat sneller dan verwacht, 60/40-portefeuille is niet de oplossing, omgekeerde rente is prima voor aandelen, Chinees pessimisme is overdreven en meer.

De energietransitie kan sneller gaan dan verwacht

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de kosten van hernieuwbare energietechnologieën sneller kunnen dalen dan veel invloedrijke modellen suggereren, wat de adoptie van hernieuwbare energie versnelt en leidt tot een sterke daling van de uitstoot van CO2, aldus Caroline Cook, hoofd Klimaatverandering bij Baillie Gifford.

Grafiek van Daalder: Lonen VS en Europa bewegen verschillend

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: lonen VS en Europa bewegen verschillend.

60/40-portefeuille is niet de oplossing

Een klassieke 60-40-portefeuille levert de komende jaren naar verwachting 5,5% op. Institutionele beleggers moeten daarom volgens MAN Group op zoek naar andere wegen om het rendement op te krikken. Geleend geld en het innemen van shortposities zijn opties.

"Pessimisme rond China is overdreven"

De Chinese markt staat er minder slecht voor dan het nieuws ons doet geloven en daarom moeten beleggers zich voorbereiden om opnieuw de Chinese markt op te gaan, zodra het sentiment keert en de economie gaat aantrekken, zegt Andy Rothman van Matthews Asia.

Niet dat het goed gaat met de Chinese export. Die daalde in augustus met bijna 9%, schrijft CNBC.

Omgekeerde rente is helemaal niet slecht voor aandelen

"When looked at across countries, the Dimensional funds group found that in 10 of 14 cases equity returns were positive in home markets after 36 months. This no different than any 3 year period; 71% versus the null of 77% for 5 different markets." Goede analyse.

Hoewel de Amerikaanse korte rente tegenwoordig meer oplevert dan de lange, kiezen fondsmanagers steeds meer voor langer lopende obligaties. Volgens John Rekenthaler van Morningstar is dat een verstandige strategie.

Nice one by #BOFA:

The 2/10 yield curve has only stayed inverted this long before once!



ht @kevinmuir pic.twitter.com/CMAXHMGt98 — Ronnie Stoeferle (@RonStoeferle) September 7, 2023

Hogere rentekosten gaan Amerikaans overheidsbudget hard raken

"31% of all US government debt outstanding, or $7.6 trillion, will mature over the next year:" Apollo's Torsten Slok pic.twitter.com/trBg2AsyYb — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) September 6, 2023

Energie stut grondstoffenrally

"Grondstoffen hadden een sterk slot in augustus, gesteund door krapte op de energiemarkt en China dat ingreep om zijn kwakkelende economie te ondersteunen. Daarnaast kregen edelmetalen een boost van een 'slecht nieuws is goed nieuws'-situatie, nadat zwakker dan verwachte economische cijfers opnieuw speculaties aanwakkerden dat er een eind komt aan de renteverhogingen in de VS en Europa." Hier is het verhaal.

Dollar wankelt als wereldmunt?

De Amerikaanse dollar staat centraal in het wereldwijde financiële systeem. Maar er beginnen volgens Morningstar scheurtjes te ontstaan in die machtspositie nu opkomende landen steeds vaker de dollar proberen te omzeilen.

Maar kijk de Chinese renminbi verzwakken

In my opinion, the importance of this chart - showing the ongoing depreciation of #China #Yuan - is underappreciated! pic.twitter.com/ezGEc4LQKl — jeroen blokland (@jsblokland) September 7, 2023

Duitsland heeft een probleem

Terugverdienen zonnepanelen duurt langer, zijn ze nog wel rendabel?

Het was al even bekend: de voor zonnepanelenbezitters lucratieve salderingsregeling wordt afgebouwd. Nieuw is dat nu ook energieleveranciers met regelingen komen waar bezitters van zonnepanelen niet blij van worden. Wat is er aan de hand?

Onderwijl is Nederland de grootste importeur van zonnepanelen, zo meldt het CBS.

