Must read: Europese autobouwers in gevaar

Is China het nieuwe Japan?

Begin jaren 90 leed Japan onder een uitgebreid beschreven deflatiecrisis. Nu overkomt China iets soortgelijks: omvangrijke wanbetalingen, een vertraagde economische groei en dalende consumentenprijzen. Herhaalt de geschiedenis zich? Matthew Rodger en Ben Bennett van LGIM zien belangrijke overeenkomsten maar ook verschillen.

Van geldmarktfondsen naar langlopende obligaties

Veel beleggers zijn door de economische en politieke onzekerheid gevlucht in cash en geldmarktfondsen. De geschiedenis leert dat dit niet de beste keuze is als de rente (zoals nu) zijn hoogtepunt nadert. Langlopende obligaties met een hoge rating zijn dan volgens Capital Group dan een betere strategie.

Het belang van de juiste benchmark

Het absolute rendement van een beleggingsfonds zegt weinig tot niets over hoe goed de beheerder heeft gepresteerd. Voor een goede beoordeling moet een vergelijking worden gemaakt met een benchmark, oftewel een index die het beleggingsuniversum van het fonds vertegenwoordigt. In de praktijk blijken fondshuizen daarin volgens Ronald van Genderen van Morningstar de plank nog al eens mis te slaan. Aan beleggers de taak om wel appels met appels te vergelijken.

September heeft een slechte reputatie

Maar dit jaar zou deze beursmaand wel eens positief kunnen verrassen, denkt Jan-Willem Nijkamp van Fintessa. "Niet minder dan driekwart van de bedrijven uit de S & P 500 heeft zijn winstverwachtingen weer opgeschroefd. De winstmarges lopen tegen de verwachtingen in weer op. Misschien is september beleggers dit jaar eens een keer gunstig gezind."

AI is géén bubbel

Goldman Sachs on why AI is not a bubble and the best ways to play it https://t.co/Iblm8ipZVu — CNBC (@CNBC) September 5, 2023

Olieprijs loopt weer op

Saoedi-Arabië en Rusland houden vast aan huidige productiekorting van 1 miljoen vaten per dag tot het einde van dit jaar waardoor voor Brent inmiddels weer tegen de 90 dollar pet vat moet worden betaald. Dat is toch een van de problemen met olie. Het mag van Opec+ niet goedkoop worden.

Brent oil rallies to $90 a barrel for the first time since November as key OPEC+ producers extended supply cuts https://t.co/wxZJPECKYw — Bloomberg Economics (@economics) September 5, 2023

"Neerwaartse trend in hypotheekomzet komt tot halt"

De daling van de hypotheekomzet van de afgelopen drie kwartalen is tot een halt gekomen. In het tweede kwartaal van 2023 groeide de hypotheekomzet met 5,6% naar €25 miljard. De hypotheekomzet onder starters steeg met 13,1% naar €7,1 miljard veruit het sterkst, ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Dat en meer blijkt uit de hypotheekupdate van IG&H.

Het periodieksysteem van beleggen

Periodic table of asset classes: pic.twitter.com/gXGvDjrqX1 — Compounding Quality (@QCompounding) September 5, 2023

Hoge ESC-score leidt niet tot lagere obligatierente

Want: "The bond buyer is concerned first and foremost with the company’s contractual obligation to make debt service payments in full and on time. So, while employee diversity and the structure of the board of directors may loom large in ESG ratings, bond buyers may not view them as especially critical." Sterk verhaal.

Deens bedrijf is Europees grootste

The most valuable listed company in Europe now comes from #Denmark. Novo Nordisk has overtaken luxury goods group LVMH on the stock market. It is now worth >€400bn, LVMH 'only' €382bn. pic.twitter.com/jxwhXOjfki — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 5, 2023

Chinese autobouwers bedreigen Europese auto-industrie

“A lot of those big car companies, they’re on the sidelines watching their market share destroyed." CNBC bericht.

Tesla zorgt natuurlijk ook voor Europese kopzorgen

Dit is wel goed voor inflatie.

Niet voor autoproducenten. https://t.co/HeK0WfIuqj — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 6, 2023

Niet somberen

België wordt wel vaker als graadmeter van Europa gezien. Een beetje Noord en een beetje Zuid.

Het aantal faillissementen is daar erg laag.

Knot zegt dan ook dat de economie er veel beter voor staat dan markten denken. pic.twitter.com/pPLeRLmh1I — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 6, 2023

Over investeringsuitgaven gesproken