Must read: India is het nieuwe China

“PE-waarderingen zijn zeker niet overtrokken”

Ondanks fors gestegen rentes, het opdrogen van de IPO-markt, sterk teruggelopen megadeals en relatief hoge kosten valt er volgens Richard Damming van Schroders Capital, de private markets-tak van Schroders, nog prima rendementen te boeken met private equity. “Naar bedrijven van goede kwaliteit is nog altijd veel vraag.”

Beleggers zijn wel erg optimistisch

Volgens Fidelity International lopen beleggers te ver vooruit op een zachte economische landing. De gestegen rente zal de komende maanden nog veel pijn veroorzaken. Amerikaanse Treasuries behoren tot de favorieten. Aandelen zijn gemiddeld genomen te duur. Europese financials, luxe-aandelen en Aziatische chipper kunnen nog wel op enthousiasme rekenen. Andere calls?

Recessierisico in Nederland, Duitsland en Italië neemt toe

Op basis van de laatste cijfers van inkoopmanagers is het volgens hoofdeconoom Steven Bell van vermogensbeheerder Columbia Threadneedle logisch dat er in verschillende Europese landen, zoals Nederland, angst is voor een spoedige recessie.

Recessie-angst?

The number of companies mentioning "recession" fell to the lowest since Q4 2021--FactSet pic.twitter.com/2IOkALTz9L — Gunjan Banerji (@GunjanJS) September 4, 2023

India is het nieuwe China

De weging van China in emerging market benchmarks is enorm, terwijl India amper voor de helft daarvan telt. Maar in de reële economie wint India snel terrein, hetgeen de indices nog bij lange na niet weerspiegelen. Dat biedt volgens Morningstar de nodige kansen. Ook Morgan Stanley is in een artikel van CNBC positief over beleggingsland India. Schroders heeft ook nog een analyse in de aanbieding van het hele opkomende marktenlandschap.

Zijn Chinese aandelen inmiddels een koopje?

Some contrarian arguments about investing in #China by @jmackin2:



1 | MSCI China at 10.8x PE (even lower without Tencent which trades at 17.5x PE and a 12% weight).



For the context, China reached 6.6x PE in 2008-09 and was below 10 for most of 2011-15.



1/3 pic.twitter.com/V2ziugnQkf — Hidden Value Gems (@HiddenValueGems) September 5, 2023

60/40-portefeuille is helemaal terug

"Nothing is guaranteed in the financial markets but a diversified portfolio of stocks and bonds is in a much better place right now that it was just a few short years ago, mainly because bond yields have risen so much. If your target annual return for a 60/40 portfolio is 6% but bond yields are 1%, you need almost 10% per year from the stock market. But if bond yields are 5%, now you only need less than 7% from the stock market to hit that goal." Goed verhaal van Ben Carlson.

Particuliere beleggers kopen?

NN Group en ASML zijn de onbetwiste Nederlandse topaandelen voor september in de laatste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Over Adyen, Randstad en Heineken wordt heel veel minder positief gedacht.

Dat was de meme-mania

Hier een handje meme aandelen. Alles staat lager dan voor de meme explosie. Het was voor veel speculanten leuk zo het duurde. Jammer dat het altijd zoveel geld kost. Als je doet wat iedereen doet, verdien je wat iedereen verdient. En dat is meestal niet zoveel. pic.twitter.com/SEfCqtNIgD — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 5, 2023

ABN AMRO nog altijd hoogst genoteerde bank in Female Board Index

Na enkele jaren van groei stabiliseert het aandeel vrouwelijke commissarissen en bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven. Hoewel het percentage vrouwelijke commissarissen groeide van 38% naar 39% en inmiddels “geen punt van zorg meer” is, blijft het percentage vrouwelijk bestuurders steken op 15%. Dat blijkt uit de zeventiende editie van de jaarlijkse Female Board Index.

Legere winkelstraten

Het aantal kledingwinkels is sinds het begin van de coronapandemie fors gedaald. Het aantal winkels dat kleding verkoopt daalde met ruwweg 10 procent tussen januari 2020 en afgelopen augustus. Vooral schoenenwinkels en verkooppunten van dames- en kinderkleding hebben het moeilijk.