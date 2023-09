Must read: Einde prijsdaling woningmarkt in zicht

Plus: risicopremie aandelen op dieptepunt, wel of geen extra renteverhoging ECB, China pakt alsnog problemen aan, forse groei automarkt, en meer.

Risicopremie aandelen op dieptepunt

"Beleggers worden nu te weinig beloond voor het aandelenrisico in grote dure bedrijven, in een tijd dat economische onzekerheid hoog is en centrale banken verkrappen." Mede daarom heeft Renco van Schie van Valuedge aandelen op onderwogen staan en de weging van Amerikaanse staatsobligaties vergroot.

Hopen op terugkeer volatiliteit

Hedgefondsen beleefden een prima 2022. In 2023 is het tot nu toe wat minder, maar volgens Goldman Sachs is het een kwestie van tijd totdat beter tijden aanbreken. Het wachten is op meer volatiliteit.

Einde prijsdaling woningmarkt in zicht

Einde prijsdaling op de woningmarkt lijkt in zicht. In het basisscenario van #ING Research verwachten we dat de prijzen eind 2024 een kleine 4% hoger liggen dan nu. We verwachten volgend jaar dus weer stijgende prijzen. https://t.co/n28noO5qQE ^Sander pic.twitter.com/ahEWYoEjFz — ING Economie (@INGnl_Economie) September 1, 2023

Wat gaat de ECB doen?

Column Martine Hafkamp van Fintessa: "De gevolgen van het monetaire beleid zijn duidelijk merkbaar. De inkoopmanagers over augustus van de industrie en de diensten staan op het laagste punt in drie jaar. Ook blijkt dat de kredietverlening blijft dalen. Daarmee nemen ook de investeringen af. Op basis hiervan zou je kunnen concluderen dat de ECB genoeg gedaan heeft en verdere renteverhogingen niet nodig zijn. Maar met de inflatiecijfers zouden de ECB-beleidsbepalers toch weer kunnen gaan twijfelen. De inflatie blijft immers (te) hoog en is zelfs maand op maand sterker toegenomen dan verwacht."

Effect verkrappend ECB-beleid al duidelijk zichtbaar

Reele geldgroei in Eurozone als economische indicator.

Dat voorspelt niet veel goeds. pic.twitter.com/LrgIrloGmD — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 4, 2023

Meeste Chinafondsen verslaan hun benchmark niet

De magere performance van Chinese groeiaandelen heeft zijn weerslag op beleggingsfondsen die daarin beleggen, blijkt uit data van Morningstar. De fondsenanalist onderzoekt of er een omslag aanstaande is en of actieve fondsen nog steeds waarde kunnen toevoegen.

Overigens doet de stagnerende economische groei van China meer pijn dan verwacht, zo meldt CNBC.

Er is ook positief nieuws uit China

Bloomberg: 'Existing-home sales for Beijing and Shanghai doubled over the weekend from the previous one, according to CGS-CIMB Securities.'

At some point, the wave of #China #stimulus announcements will become visible. It seems we have reached that point. https://t.co/ohp09lb6al — jeroen blokland (@jsblokland) September 4, 2023

VS loopt tegen schuldenberg aan

Luister naar het nieuwste weekbericht van Corné van Zeijl van Cardano.

Koopkrachtbehoud belangrijker dan strijd tegen klimaatverandering

Helaas gaan de kortetermijnvisie en de langetermijnvisie zelden hand in hand, en al helemaal niet in tijden van crisis. Zo blijkt uit onderzoek van BNP Paribas dat Nederlanders prioriteit geven aan het bestrijden van de koopkrachtcrisis boven het investeren in de energietransitie.

In dit kader

Fossiele subsidies blijken fors hoger dan eerder gedacht.

'Fossiele steun aan bedrijfsleven kost de staat jaarlijks €37,5 mrd' https://t.co/WANzxuCaeH — FD Nieuws (@FD_Nieuws) September 4, 2023

Meeste Amerikaanse aandelen zijn helemaal niet zo duur

I am a bit more optimistic about markets than the current consensus.



??????



1 | Forward PE for S&P500 is 18.8x with 8 Tech names accounting for 26% of the index and trading at 26x. Other 492 stocks trade at 15.6x (historical average). pic.twitter.com/jaAUiFKUfV — Hidden Value Gems (@HiddenValueGems) September 4, 2023

Digitale euro moet ons geldsysteem redden

Wereldwijd werken centrale banken aan de invoering van een digitale munt, ook in de Europese Unie. Maar is dat wel een goed idee? RTL Z bericht.

Omzet auto- en motorbranche met een derde toegenomen

De auto- en motorbranche behaalde in het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met een jaar eerder een omzetstijging van 33,7 procent. Dit is onder andere te danken aan de toegenomen verkoop van elektrische voertuigen, het wegwerken van backorders en prijsstijgingen. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

Meer salaris CEO, minder koerswinst