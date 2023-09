Must read: Rente stijgt harder dan verwacht

Beren spotten in Jackson Hole

Bij de bijeenkomst van centrale banken in het Amerikaanse Jackson Hole werd duidelijk dat de rente in de VS voorlopig niet naar beneden gaat, aldus Edin Mujagic. En Lagarde hield er misschien wel haar beste praatje ooit.

Big 7 groter dan alle aandelen uit Frankrijk, Japan, VK en China

De zeven grootste Amerikaanse beursfondsen zijn samen meer waard dan alle Franse, Britse, Chinese en Japanse aandelen uit de MSCI ACWI bij elkaar. Dit en meer leuke feitjes, staan in de Equity Lens van Schroders.

Economisch momentum China vertraagt niet

Hoewel uit de macrocijfers van juli bleek dat de economische groeivooruitzichten in China niet positief zijn, is het volgens beleggingsexperts Jenny Zeng en Ze Yi Ang van Allianz Global Investors belangrijk om verder dan de krantenkoppen te kijken.

Grafiek van Daalder: pure winst voor de belegger

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: dalende ETF-kosten.

U zoekt dividendtoppers?

Analisten van Morningstar hebben drie aantrekkelijk gewaardeerde Amerikaanse dividendaandelen geselecteerd voor de lange termijn. Overigens hebben dividendbeleggers over het uitgekeerde dividend weinig te klagen. In het tweede kwartaal steeg dat met gemiddeld 10%, mede geholpen door de riante uitbetalingen van Europese banken en autobouwers.

Buy and hold is moeilijk

Asset managers went to the most bullish positioned of 2023 right at the July top and then went to the most bearish positioned of 2023 at the August lows & now have to chase back up again.



Bravo. pic.twitter.com/h3GpVDgweR — Sven Henrich (@NorthmanTrader) August 30, 2023

Buffett was jarig

Warren Buffett took control of Berkshire Hathaway in 1965. Today, as the “Oracle of Omaha” turns 93, his conglomerate is stronger than ever. https://t.co/CpddTgBgu1 — CNBC (@CNBC) August 30, 2023

Veel harder dan verwacht

In februari 2022 zei mevr Lagarde dat de ECB rente niet zo hard zou stijgen als de markt dacht.

Dat klopt, het steeg nog veel en veel harder. pic.twitter.com/yzF8eLOFim — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 1, 2023

Blijven stimuleren

Every single day, #China announces new #stimulus measures to boost:

- spending

- the property sector

- and credit growth

At some point, all of these measures will result in faster Chinese #GDPgrowth. Perhaps the better-than-expected Caixin Manufacturing #PMI unexpectedly rising… pic.twitter.com/KdN3pnYsHZ — jeroen blokland (@jsblokland) September 1, 2023

