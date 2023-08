Must read: Luxe wordt altijd gekocht

Waarderingen blijven structureel hoog

Beurswaarderingen zijn hoger dan het historisch gemiddelde. Misschien wel te hoog, maar de tijden van k/w's van onder de 10 komen nooit meer terug, beweert belegger en columnist Byrne Hobart. Dat heeft te maken met de samenstelling van indices en met het gedrag van bedrijven en beleggers.

Banken en autobouwers stuwen dividend

Wereldwijd verhoogde 88% van de bedrijven in het tweede kwartaal van dit jaar het dividend of hield het gelijk. Vooral de Europese dividendgroei van 10% was indrukwekkend, zo blijkt uit de nieuwste Janus Henderson Global Dividend Index.

Aandelen en obligaties bieden bijna gelijk rendement

Het Franse Amundi AM ziet wat betreft rendementsverwachtingen de komende 10 jaar weinig verschil tussen aandelen en obligaties. De risico's bij aandelen liggen wel een stuk groter.

Nederlandse inflatie terug naar 3%

Bij de snelle raming was de inflatie in augustus 3,0 procent, zo meldt het CBS. Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In juli waren consumentengoederen en -diensten 4,6 procent duurder dan een jaar eerder. Energie daarentegen was heel veel goedkoper. Europees ziet het inflatieplaatje er minder fraai uit.

Resurgent French inflation gives the ECB another rate decision clue https://t.co/tfkiHV0J2K via @JReganReg pic.twitter.com/qqaQT9UTDo — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) August 31, 2023

Nederlandse economie onder druk

Het economisch beeld van de Nederlandse economie is volgens het CBS in augustus verder verslechterd.

Ook vertrouwen in Europese economie daalt

Euro-area economic confidence falls again as the ECB mulls its next move https://t.co/qH6W9ZMYCv via @weberalexander pic.twitter.com/VRSE1OndlM — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) August 30, 2023

Luxe-aandelen: winstgevend en niet-cyclisch

De luxe-goederen bedrijven zijn veel minder gevoelig voor economische cycliciteit dan de meeste andere sectoren. Morningstar pikt er drie uit die bovengemiddeld goed scoren dankzij hun sterke merken en hoge winstgevendheid.

Slimste beleggers kopen Big Tech

Hedge Fund exposure to mega cap tech stocks reaches highest level EVER RECORDED pic.twitter.com/HDXyOap1tA — Barchart (@Barchart) August 29, 2023

Meeprofiteren van de AI-hype

Handelaren stonden op scherp toen Nvidia met de kwartaalcijfers kwam: een slecht kwartaalrapport had de hele markt immers naar beneden kunnen sturen. Maar nu de cijfers zo goed waren, wijzen zij op vijf andere aandelen die kunnen profiteren van de AI-hype. Een hype die nog wel even lijkt aan te houden.

Ook Jan-Willem Nijkamp staat stil bij de enorme vraag naar AI-chips.

Amerikaanse regering pakt hoge Amerikaanse medicijnprijzen aan

Het prijsverschil met bijvoorbeeld Europa is inderdaad erg groot.

Biden's move to reduce drug prices is great policy and great politics, @ZeeshanAleem writes. https://t.co/ezcNJoQwna — MSNBC (@MSNBC) August 30, 2023

Is cash king?

"You should hold some cash, but it’s not really an investment asset because of its lack of growth potential. That means that you can think of your cash holdings separately—not as a core component of your investment portfolio. While the generous yields currently available on cash may be tempting, keep in mind that it doesn’t generate enough growth to help fuel long-term capital appreciation." Uitgebreide analyse van Morningstar US over het belang van het aanhouden van cash.

Beleggen is gelijk aan het samenstellen van een fruitsalade?

Goedemorgen! Vandaag een belangrijke vraag; lijkt het samenstellen van een portefeuille meer op het bakken van een cake of meer op het maken van een fruitsalade? En hoeveel aandelen moet je minimaal in je portefeuille hebben?https://t.co/H1CKIzybHQ — Erik Mauritz (@erikmauritz) August 31, 2023

Nederland voorloper groene energietransitie

Binnen de #eurozone geeft Nederland relatief de meeste #groeneobligaties??uit. Het met dit soort obligaties opgehaalde kapitaal mag uitsluitend worden besteed aan de ?#verduurzaming van de economie. https://t.co/nuymMWhWdB pic.twitter.com/YSJBEdU9Sb — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) August 31, 2023

Geen sleet op 93-jarige Buffett