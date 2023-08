Must read: Nederlandse bankenstrijd: ING of ABN AMRO?

Stockpicking doet er weer toe

BlackRock rekent niet op de terugkeer van een laagrenteklimaat. Dat maakt het volgens topmanager Tony DeSpirito aantrekkelijker om met stockpicking de beurs te verslaan.

Van zoom naar groothoek, beleggers kijken door andere lens

Volgens fondsmanager Enguerrand Artaz van LFDE beginnen beleggers na de grote tech-herstelrally weer oog te krijgen voor de macro-economische en monetaire omstandigheden. Die zijn allesbehalve zonnig.

Groeit Amerikaanse economie te sterk?

Na maanden van stijgende beurskoersen leverden wereldwijde indices in augustus wat van de behaalde koerswinst in. Door de aanhoudende kracht van de Amerikaanse economie moet de centrale bank mogelijk harder en/of langer aan de rem te trekken. Is dit een voorbode van malaise op de beurs? Dat vraagt Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer zich af.

Het aantal vacatures in de US daalde gisteren tot onder de 9 mln. Dat is dus slecht nieuws en dus voor de markt reden om te denken dat de Fed dus nu echt klaar is met verhogen en dus gaat de markt omhoog.
— Corné van Zeijl (@beursanalist) August 30, 2023

Met de Amerikaanse financiën gaat het wel de verkeerde kant op

US government spending increased 14% over the last year while tax receipts declined 7%. Don't try this at home...



— Charlie Bilello (@charliebilello) August 29, 2023

Is Duitsland weer de zieke man van Europa?

Duitsland bevindt zich in de economisch achterhoede en staat al langer bekend als de zieke man van Europa. Sommige economen vinden dit geen eerlijke beschrijving, al is het land beduidend geen koploper meer. Wat betogen zij?

ABN Amro en ING: wie van de twee is de betere?

Slechts drie banken doen ertoe op de Nederlandse markt. Dat maakt dat de basispositie van ABN Amro en ING Groep zeer comfortabel is – in tegenstelling tot de meeste Europese banken die te maken hebben met grote versnippering op hun thuismarkt. Na de sterke kwartaalcijfers (met dank aan de stijgende rente) verhoogt Morningstar de Fair Value van beide banken.

Nooit meer een bankrun

Jan Eeckhout voor Project Syndicate: "Following the latest banking crisis, monetary authorities should seriously consider how modern digital technologies could be used to avert such problems in the future. A central bank digital currency would both eliminate many barriers to financial transactions and end the risk of bank runs once and for all."

Producenten industrie negatief

Het Nederlandse industriële producentenvertrouwen ging van 0,1 in juli naar -2,2 in augustus, aldus het CBS. Voor het eerst na 2020 hadden negatieve producenten de overhand op positieve producenten. Fabrikanten waren vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Afzetprijzen in juli lagen bijna 8% lager dan een jaar geleden.

15 beleggingslessen van een ervaren quant

Zoals: "The philosophy of “no pain, no premium” is just a reminder that over the long run, we get paid to bear risk. And, eventually, risk is likely going to manifest and create losses in our portfolio. After all, if there were no risk of losses, then why would we expect to earn anything above the risk-free rate?" Lang maar goed leesbaar verhaal.

De ene opkomende markt is de andere niet

Emerging Markets worden vooral naar beneden getrokken door China (oranje lijn), (29% van totale EM mandje). Ik heb de belangrijkste EM geindexeerd versus de wereld index
— Corné van Zeijl (@beursanalist) August 30, 2023

Ook huizenprijzen zijn lastig te voorspellen

"Forecasting house prices may be just as futile as forecasting stock prices. In the long-term, those countries with larger demographic challenges like China or Japan are probably best avoided, while those whose populations are expected to grow may be worth exploring." Interessant verhaal.

Amerikaanse overheid helpt energietransitie vooruit. Welke bedrijven profiteren?

De Amerikaanse #Inflation #Reduction #Act van vorig jaar was een mijlpaal in de wetgeving die #investeringen in groene #technologie moet stimuleren. Wij kijken welke sectoren tot nu toe de grootste #impact hebben gevoeld:
— SchrodersNL (@SchrodersNL) August 28, 2023

Geheimzinnige goudgift

De 120 goudstaven die bijna vier jaar geleden in een Zwitserse trein werden gevonden, worden gegeven aan het Rode Kruis. Dat was ook de geadresseerde op het gevonden pakket. Volgens de politie zijn de goudstaven niet gestolen. RTL Z bericht.

