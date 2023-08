Must read: Grondstoffen in de portefeuille voegen niets toe

Quants zijn ook maar mensen

Steeds meer aandelenportefeuilles worden samengesteld op basis van kwantitatieve modellen. Dat wil niet zeggen dat daarmee de menselijke factor is uitgespeeld. "De wereld van kwantitatief beleggen wordt geprezen om zijn systematische aanpak, maar die is gebaseerd op menselijke beslissingen."

Het kan monetair vriezen of dooien

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen is in gespannen afwachting van Amerikaanse arbeidscijfers en Europese inflatiecijfers. Die bepalen hoe het monetair verder gaat.

AI gaat ook biotech vooruithelpen

Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) hopen farmaceuten en biotechbedrijven grote doorbraken te kunnen bewerkstelligen. Deze ontwikkeling kan de aandelen op de lange termijn een boost geven.

Portefeuille kan prima zonder grondstoffen

"First, as the data show, it’s debatable whether commodities are even necessary. The data on inflation protection and diversification is murky. Second, to the extent that there is a benefit, broad-based stock market indexes like the S&P 500 already include a number of commodity producers—from oil giant Exxon Mobil to lithium producer FMC to gold miner Newmont Corp." Goed verhaal van Adam Grossman van Humble Dollar.

Grondstoffenbull Willem Middelkoop is (uiteraard) positief over grondstoffen

Top 5 wereldwijde smallcapfondsen

De voordelen die beleggen in small caps kan bieden, hebben de afgelopen jaren niet geleid tot hogere rendementen in vergelijking met large caps. Desondanks hebben beleggers blijk gegeven van een toegenomen interesse in deze kleinere bedrijven. Fondsen die wereldwijd beleggen in small caps zagen hun totale beheerde vermogen ruimschoots verdrievoudigen sinds eind 2016. Morningstar analyseert.

Het gaat hard met de Amerikaanse rente

The 3-Month Treasury Bill Yield has moved up to 5.61%, its highest level since January 2001. The market is now pricing in a 60% probability of another Fed rate hike (to 5.50-5.75%) at the November FOMC meeting. pic.twitter.com/lNXQSKlz2d — Charlie Bilello (@charliebilello) August 28, 2023

China heeft even geen geld meer

Zhang Jun voor Project Syndicate: 'The Chinese government’s decision not to unveil a massive stimulus package despite the ongoing economic slowdown has puzzled foreign observers and the Chinese public alike. One possible explanation for the Chinese leadership’s cautious approach could be the huge debt overhang from the 2008 crisis."

Belgische overheid voert druk op om spaarrente te verhogen

Om banken te stimuleren hun spaarrente te verhogen, heeft de Belgische overheid de staatsbon geïntroduceerd. Middels de staatsbon kunnen Belgen een jaar lang geld lenen aan de overheid en krijgen daar 2,81% rente voor terug – aanzienlijk meer dan ze bij de Belgische grootbanken ontvangen. In totaal heeft de Belgische overheid al meer dan €8,8 miljard opgehaald. Overigens is die 2,8% minder dan wat een 1-jarige Belgische staatsobligatie doet: 3,6%. Ook voor de Belgische staat is de staastbon dus een prima idee.

U zoekt een veilige haven?

Nederlandse toeristensector krijg een boost

In 2022 besteedden toeristen in de Nederlandse economie bijna 96 miljard euro. Daarmee waren de bestedingen, niet gecorrigeerd voor prijsveranderingen, hoger dan voor de coronapandemie. De toeristensector was in 2022 goed voor 3,7% van de economie. Het CBS heeft de cijfers.

Opwarming aarde raakt skigebieden

Als de aarde 2 graden opwarmt, komt een kwart van de 2234 geanalyseerde skigebieden tussen IJsland en Turkije gemiddeld eens in de twee jaar zonder sneeuw te zitten, meldt RTL Z. Dat wordt wandelen of nog meer skikanonnen inzetten.

De wereld maakt te veel wijn

Demand for wine has fallen so much that France is spending $215 million to distill excess wine into ethanol used in cleaning products https://t.co/pItIlcaXy7 via @FortuneMagazine — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 29, 2023

Als het maar elektrisch is

Vanuit het niets klimt een Vietnamese bouwer van elektrische auto's naar plaats 3 mondiaal. Alleen Tesla en Toyota zijn meer waard. Hoe groot de verschillen zijn? Vinfast is momenteel 160 miljard dollar waard, Volkswagen iets meer dan 60 miljard dollar.