Must read: Niemand wil nog beleggen in China

Generatieve AI zorgt voor enorme economische revolutie

Het concept van kunstmatige intelligentie bestaat al bijna een eeuw, maar met generatieve AI is er een nieuw hoofdstuk opengeslagen. Het zal volgens Goldman Sachs enorme economische gevolgen hebben. "Elk bedrijf kan profiteren." Hier is een uitgebreide blik in de toekomst.

Heineken definitief uit Rusland

Voor het symbolische bedrag van 1 euro heeft de bierbrouwer onder meer zeven brouwerijen in het land verkocht aan de Arnest Group. Dat is een grote Russische fabrikant van onder andere cosmetica en huishoudelijke artikelen. Het levert Heineken een verlies op van 300 miljoen euro, minder dan in eerste instantie gedacht.

BRICS fors uitgebreid. So what!

Jim O'Neill voor Project Syndicate: "Now that the BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) will accept new members, one wonders if the grouping can pose a genuine challenge to the prevailing global-governance institutions. As in the past, the group's influence will depend on its effectiveness, not on its composition or size."

Vier redenen waarom Amerikaanse obligatierendementen stijgen

Een goed draaiende Amerikaanse economie en de toegenomen uitgifte van Amerikaanse staatsobligaties zijn volgens Morningstar niet de enige twee redenen waarom de rendementen (yields) op obigaties stijgen.

Geen extra Amerikaanse renteverhoging in 2023

Dat zegt Fed-voorzitter Patrick Harker van Philadelphia in een helder interview met Yahoo Finance.

Maar de markt verwacht dit jaar nog één kleine verhoging

Current market expectations for path of the Fed Funds Rate...

-Sep 20, 2023: Pause

-Nov 1, 2023: 25 bps hike to 5.50-5.75%

-Dec 13, 2023: Pause

-Jan 31, 2024: 25 bps cut to 5.25-5.50%

-Mar 20, 2024: Pause

-May 1, 2024: Pause

-Jun 12, 2024: 25 bps cut to 5.00-5.25% pic.twitter.com/sz9myuHVo6 — Charlie Bilello (@charliebilello) August 27, 2023

In de keuken van assetallocatie

"The thing to understand is that asset allocation is not like baking a cake. Asset allocation is like making a fruit salad." Leuke column.

Evi van Lanschot lanceert Evi Pensioen

Evi van Lanschot betreedt de intermediaire markt voor pensioenbeleggen. Met het zogeheten Evi Pensioen kunnen onafhankelijke financieel adviseurs de pensioenoplossingen van Evi rechtstreeks aanbieden aan hun klanten. Het pensioenproduct is inclusief kennis en dienstverlening van Evi-professionals op het gebied van pensioenbeleggen in de derde pijler.

Chinese consument ziet het even niet meer zitten, ...

Chinese consumer confidence is back to the lockdown level, other than that things are perfectly fine. pic.twitter.com/YLOKKy53bm — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) August 27, 2023

... en internationale beleggers ook niet.

The change in global capital flows is seismic. For the past decade, China (red) attracted the bulk of capital flows to EM, often at the expense of other BRICS. But China has now seen consistent and large outflows for the past 18 months, as investors grow wary of autocracies... pic.twitter.com/tAgfRnZTfZ — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) August 27, 2023

Negatief sentiment heeft zijn weerslag op de Chinese aandelenkoersen

Chinese Stocks are trading at their lowest level relative to the S&P 500 since 2001 pic.twitter.com/gE4385hLAW — Barchart (@Barchart) August 28, 2023

Het probleem met pensioenplanning

"The dichotomy here is there are millions of people who are woefully underprepared for retirement from some combination of a low income or a lack of planning. Then there are those people who are prepared but cannot stop worrying about money enough to enjoy it. Everyone worries about money in some form and few people have it all figured out." Aldus Ben Carlson.

3 ondergewaardeerde aandelen voor de ultralange termijn

Na de pandemie en hoge inflatie beseffen beleggers maar al te goed hoe belangrijk het is om een solide portefeuille op te bouwen voor het pensioen. Met name een die bestand is tegen elke marktsituatie. InvestorPlace selecteerde drie Amerikaanse 'pensioenaandelen' die de komende jaren een stabiel inkomen kunnen genereren.

