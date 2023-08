Must read: China kan helemaal niet stimuleren

Oscars van de centrale bankiers begint!

De belangrijkste centrale bankiers zijn wederom verzameld in Jackson Hole. Wat kunnen we dit jaar verwachten? Monetair econoom Edin Mujagic is vooral benieuwd of het onderwerp renteverlaging al aan de orde komt.

Veel hangt af van de inflatieverwachtingen

Voor juichen is het nog te vroeg.

This picture should be sobering to anyone convinced that we have reattained price stability. pic.twitter.com/pSbs7uZnOq — Lawrence H. Summers (@LHSummers) August 24, 2023

Long-term #inflation expectations have been moving up this year! pic.twitter.com/RTdzaxsrZq — jeroen blokland (@jsblokland) August 24, 2023

Schuld overladen China heeft weinig ruimte voor extra stimulering

Stephen Roach voor Project Syndicate: "An overly indebted Chinese economy cannot afford to roll out a massive stimulus, even when confronting the possibility of a full-blown property-market crisis. China thus faces a much slower growth trajectory for the foreseeable future, unless policymakers can successfully implement consumer-led rebalancing."

Dan zijn er nog de handelsspanningen met de VS

Chinese import van chip machines. Van wie zouden die machines toch komen?

Ze kopen nog snel even voor de Nederlandse export restricties ingaan. pic.twitter.com/d5i53YSfKh — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 25, 2023

Storm op komst

Corné van Zeijl over de huidige markt in een filmpje.

Langetermijnbeleggen betaalt zich uit

"Uit kwantitatief onderzoek naar beleggersgedrag is gebleken dat de gemiddelde belegger een rendement van 2,5% per jaar maakte, terwijl de S&P 500-index de afgelopen 20 jaar ongeveer 6% rendement op jaarbasis behaalde." Hier is het verhaal.

Overigens is dat rendement van de S&P toe te schrijven aan slechts een handjevol aandelen, zo staat in de publicatie: Meeste aandelen zijn dood hout. Wie zich geen zorgen wil maken over het vinden van de naald koopt de hele hooiberg, dus de hele index, zoals Vanguardoprichter Jack Bogle al adviseerde.

Short-term outperformance is mostly luck.



Long-term outperformance is mostly skill. pic.twitter.com/zcQshQPIC8 — Brian Feroldi (??,??) (@BrianFeroldi) August 24, 2023

Nieuwe ratingwijzigingen door Morningstar

De fondsanalisten van Morningstar hebben in de voorbije weken weer een reeks beleggingsfondsen een upgrade of een downgrade gegeven, of een nieuwe rating bij de start van het volgen van een fonds.

Leren beleggen is vooral doen

Want: "Look, you can read books about what it was like during market panics and euphoria, but until you live through them, discover how you respond to them, and make the mistakes yourself, you’re not gaining the type of experience that leads to discernment." Interessante blog.

Wel eerst even luisteren naar Peter Lynch

How to invest successfully by Peter Lynch.



Everyone should watch this 43-minute master course: pic.twitter.com/ZvTIDqsHJ6 — Compounding Quality (@QCompounding) August 24, 2023

BRICS fors uitgebreid

(met een serie van niet al te democratische en olierijke landen).

Wat wordt de nieuwe afkorting/naam voor de BRICS, nu Argentinië, Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de VAE lid gaan worden? G11, als tegenhanger, en een knipoog, naar de G7? De wereld heeft een nieuwe stap gezet naar multipolariteit. En er zullen nog vele stappen volgen. — edin mujagic (@edinmujagic) August 24, 2023

New composition of BRICS will control 80% of world oil production



With the addition of Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Iran to the BRICS, the Union will be able to control the lion's share of the world's oil production.



The same goes for the sharp GDP growth of the… pic.twitter.com/gqVkGbZ7Ic — Sprinter (@Sprinter99800) August 24, 2023

Nieuwe accijnsverhoging

Goed nieuws voor de EV-industrie, slechter nieuws voor de producenten van brandstofauto's. Een volle tank benzine in Nederland wordt in januari tientje duurder. Benzinepompen in de buurt van de grens hebben een probleem. "Op basis van de meest actuele tarieven bedraagt het verwachte accijnsverschil voor benzine met België 36 eurocent per liter en met Duitsland 31 cent per liter." RTL Z bericht.

Wat te doen met de mineralen op de zeebodem?

"In the deep-sea mining debate, the real question is not whether companies should plunder on land versus sea. The question is about how humans look at the natural world: as a naked resource, nothing more than an agglomeration of resources that exist to be ruthlessly exploited? As our home, a place we must protect at all costs or face the consequences?" De vraag stellen, is hem beantwoorden.