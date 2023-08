Must read: De simpele kunst van beleggen

Plus: meeste aandelen zijn dood hout, in China is het alarmfase rood, mixfondsen en waarde-aandelen uit de gratie, de moeilijkheid van outperformen, en meer.

Meeste aandelen zijn dood hout

Veel beleggers beseffen het niet, maar de meeste aandelen leveren op de lange termijn minder op dan een ultra-kort lopende staatsobligatie. Picking the winners is daarom essentieel voor het succes. Dat geldt al helemaal voor IPO's. Dat zijn conclusies van een uitgebreid rapport van Morgan Stanley.

In dit kader

Grafiek van Daalder: bedreigt hoge reële rente aandelenmarkt?

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wel wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: de oplopende reële rente.

60/40-portefeuille is helemaal terug van weggeweest

Nu de correlatie tussen aandelen en obligaties is genormaliseerd, dus negatief is geworden, biedt de traditionele 60/40-portefeuille volgens Fidelity International opnieuw de belangrijke spreidingsvoordelen waar die ooit voor is bedacht.

In China is het alarmfase rood

Totdat Beijing radicalere stimuleringsmaatregelen neemt, is voorzichtigheid geboden, schrijft beleggingsspecialist Jack Horvest bij Van Lanschot Kempen.

Overigens raken de Chinese deflatietrend en de zwakke Chinese munt ook andere economieën. Dat helpt mee om de hoge inflatie lager te krijgen. CNBC heeft het verhaal.

Takatoshi Ito vraagt zich in een bijdrage voor Project Syndicate af of China te maken krijgt met een deflatieperiode zoals Japan die lange tijd gekend heeft. "China’s real-estate sector is buckling under the weight of falling prices, a huge and growing inventory of unsold units, and highly indebted developers. Add to that slowing GDP growth and falling inflation, and a prolonged period of stagnation and deflation, triggered by a property-bubble collapse, seems increasingly likely."

Hoeveel aandelen in een portefeuille is ideaal?

"20 is te weinig", volgens onderzoekers. Maar hoeveel is dan wél optimaal?

Mixfondsen en waarde-aandelen uit de gratie

Terwijl obligatiefondsen, opkomende markten en passieve fondsen in de eerste jaarhelft van 2023 volop in de belangstelling van beleggers stonden, waren er ook beleggingscategorieën die uit de gratie raakten. Beleggers keerden zich af van mixfondsen, gingen op zoek naar alternatieven voor liquid alternatives, terwijl valuefondsen weer weg zijn van teruggeweest. Enfin, Morningstar heeft de cijfers.

De simpele kunst van beleggen

Langlopende obligaties zijn nog niet aan de orde

"Despite this concern, there are few indications that long maturity Treasuries are about to fall. And in the event of a significant downturn, the upside is unlikely to be as significant as during the post-GFC period. The current position of the credit cycle therefore indicates a continued focus on short maturity Treasuries." Goed verhaal van Lipper Refinitiv.

De moeilijkheid van de markt verslaan

"It’s what you can’t predict that drives excess returns." Leuke korte column van Michael Batnick.

Arbeidsmarkt is en blijft overspannen