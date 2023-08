Must read: Duitse economie in de problemen

Plus: Geen recessie in zicht, langlopende obligaties in de belangstelling, Russische sancties werken, het is niet veilig schuilen in crypto's, en meer.

"Een recessie is nog niet in zicht"

Michael Blümke, senior portfoliomanager bij Ethenea, vreest geen recessie op korte termijn. "De economie vertraagt in de VS, de Europese economie blijft kwetsbaar en China neemt maatregelen om de groei te stimuleren, maar wereldwijd zal de economie met 3% groeien."

Wat betreft de relatie tussen recessie en de arbeidsmarkt

Friendly reminder, recessions start when unemployment is extremely low and end when it’s extremely high, not the other way round pic.twitter.com/jrNtMgyhdH — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) August 22, 2023

Rentecurve gaat weer draaien

Wanneer precies is altijd lastig te voorspellen, maar volgens Capital Group komt er spoedig een einde aan de huidige omgekeerde rentecurve. Dat maakt vooral obligaties met een langere looptijd interessant.

Slim inspelen op einde renteverhogingen

Met het einde van de renteverhogingen in de VS en Europa in zicht is het volgens senior beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank minder logisch om obligaties met een variabele rente te bezitten. "We houden deze stukken aan, maar kiezen ervoor om via een rentehedge de gewogen looptijd van het fonds omhoog te brengen."

Wachten op Nvidia

Column Jan-Willem Nijkamp: "Het gevaar dreigt dat Nvidia met mooie cijfers komt en vervolgens nabeurs toch een veer zal moeten laten. Met een PE van bijna 60 is er weinig ruimte voor teleurstelling. Doorgewinterde lange termijnbeleggers in Nvidia weten echter dat het de moeite kan lonen ook dergelijk koersdips uit te zitten."

Quite the day today ?? pic.twitter.com/FpBo5crh6p — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) August 22, 2023

Indices leveren brede spreiding?

ETF's bieden beleggers veel voordelen, en de belangrijkste is misschien wel dat met één aankoop kan worden belegd in een breed gespreid mandje effecten. Diversificatie is immers de enige free lunch voor beleggers, zo luidt de bekende uitspraak die wordt toegeschreven aan Nobelprijswinnaar Harry Markowitz. Echter, toenemende indexconcentratie leidt tot schijndiversificatie, schrijft Jeffrey Schumacher van Morningstar.

Lees ook: "Het is nu tijd voor beleggen in gelijk gewogen indices."

Russische sancties werken

Sergei Guriev voor Project Syndicate: "While there is no reason to think that Russia’s economy is on the brink of collapse, the ruble's recent depreciation has highlighted just how much pressure the war – and the sanctions imposed in response to it – has placed on Russia’s economy. Now, the West must go even further."

Amerikaanse woningmarkt is vastgelopen

Met de prijzen gaat het ook niet de goede kant. Reden? De enorme stijging van de Amerikaanse hypotheekrentes.

BREAKING: U.S existing home sales slide to lowest rate since 2010.



No one can afford to move with 7-8% mortgage rates. pic.twitter.com/ORJLVPZouL — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) August 22, 2023

Meer risico en minder winst met private equity

Beleggen in private equity kan tegenwoordig ook met ETF's. Verschillende studies geven aan dat deze risicovoller zijn dan aandelen-ETF's en heel veel minder opleveren.

Duitse economie in de problemen

Want het goedkope Russische gas is verleden tijd, de Chinese afzetmarkt stagneert, en de belangrijke Duitse auto-industrie moet omschakelen naar elektrisch, om een paar pijnpunten te noemen.

Dramatische services inkoopmanagers index in Duitsland. Een daling van 5 punten, dat heb ik alleen tijdens Corona gezien. pic.twitter.com/KVW8rA7inr — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 23, 2023

Het is niet veilig schuilen in crypto's

"Overall, our results highlight that despite the range of explanations for crypto asset values, most variation in crypto markets is highly correlated with equity prices and highly influenced by Fed policies. Growth in institutional participation has strengthened these conclusions and increased the risk of spillovers from crypto markets to the broader economy." Sterke analyse.

"Food neemt het over van fashion"