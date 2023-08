Must read: Aandelenwaarderingen doen er niet toe

Gezondheidszorg is defensief én offensief

In een recessie is gezondheidszorg een van de weinige sectoren die defensieve kenmerken en aantrekkelijke groeikansen biedt. Socio-economische trends en de coronapandemie zorgen voor stijgende uitgaven in de gezondheidszorg. Innovatie, consolidatie en optimalisatie leveren ook wind in de rug op, schrijft fondsmanager Taymour Tamaddon van de US Large-Cap Growth Equity Strategy van T. Rowe Price.

Verstandig beleggen voor de eeuwigheid

Het eeuwige leven zou grote gevolgen hebben voor de beleggingshorizon en -filosofie. Het is nog heel ver weg, maar Joachim Klement zou dan kiezen voor een mix van beursgenoteerde aandelen, private equity én cash. Interessant verhaal.

Het grote gevaar van ultra langlopende obligaties

Lekker rustig in obligaties beleggen, zeiden ze nog. Hier Oostenrijk 2,1% 2117. De koers is gedaald van 240 naar 68. Niet dat er wat met Oostenrijk aan de hand is, maar rente is gestegen en dat wordt direct ingeprijst.

Je krijgt ieder jaar 2,1% en in 2117 je geld terug pic.twitter.com/EiuNDjSxvW — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 22, 2023

Windsector trekt duurzame energiebelegging naar beneden

Het rendement op beleggingen in duurzame energie valt dit jaar ronduit tegen. Vooral de windsector heeft het moeilijk. Bouwers van windturbines hebben te maken met teruglopende marges, hoge materiaalprijzen en achterblijvende verlening van vergunningen, schrijft beleggingsstrateeg Jesse Groenewegen van Rabobank.

Terugblik op cijferseizoen: winnaars en verliezers

De bankensector staat er goed voor, de reisbranche is booming en veel sectoren weten goed om te gaan met hoge inflatie en rente. Morningstar blikt terug op het cijferseizoen over de tweede-kwartaalresultaten dat op zijn einde loopt.

Beurs maakt (weer) rijker

In het tweede kwartaal van 2023 steeg de waarde van de totale #beleggingen van Nederlandse #huishoudens tot € 165,9 miljard. De stijging werd geheel gedreven door koerswinsten. Lees meer:https://t.co/F90WYTXGxg — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) August 22, 2023

China en mogelijke renteverhogingen in VS zetten grondstoffen lager

Ole Hansen zet de prijsbewegingen van de verschillende grondstoffen achter elkaar. De ene grondstof is immers de andere niet.

Nou, zo belangrijk zijn aandelenwaarderingen helemaal niet

Ben Carlson: "People pay way too much attention to valuations at the stock market level. There are plenty of other factors that matter more than valuations. Things like demographics, money allocation decisions, investor risk appetite, the prevalence of tax-deferred retirement vehicles, the trillions of dollars controlled by financial advisors, how institutions are positioned and more." Echt een goede column.

Wie kan nog een Amerikaans huis betalen?

Dit is een eng grafiekje.

US housing affordability is worse today than the peak of the last housing bubble. The median American household would need to spend 43% of their income to afford the median priced home. pic.twitter.com/L482dT3bHs — Charlie Bilello (@charliebilello) August 21, 2023

Hoe lang blijft de dollar nog de wereldmunt?

Daarover heeft ING een uitputtend rapport geschreven. Ja, er zijn genoeg landen die af willen van de dominante dollar maar een echte alternatief is er nog niet.

Prijs koopwoningen stabiliseert

In juli 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,5 procent lager dan in juli 2022. De jaar-op-jaardaling is gelijk aan die van een maand eerder. Ten opzichte van juni 2023 stegen de prijzen met 0,5 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Een buitengewoon slecht Chinees recept

Richard Haass voor Project Syndicate: "It will be impossible to change China’s dreams, but it is possible to affect its calculations. The goal for the West ought to be to persuade China’s rulers that seeking domestic legitimacy in external aggression would be folly, and that their only real choice concerns their approach to the economy." Ofwel, nu het economisch minder goed gaat in China moet president Xi niet voor afleiding zorgen door een agressievere buitenlandse politiek te gaan voeren. Het is het recept van oorlog.

Consument ontdekt crowdfunding

Steeds meer consumenten laten de bank links liggen en kiezen voor crowdfunding om hun projecten te financieren. Vorig jaar werd er voor ruim 70 miljoen euro aan geld uitgeleend, een dikke verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, aldus RTL Z.