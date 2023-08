Must read: Aandeleninkoop is een zwaktebod

Raad opvolgen van beursgoeroes is gevaarlijk

Beursgoeroes zijn leuk om naar te luisteren, maar neem hun advies vooral niet over. Ze zitten er namelijk in meer dan de helft van de gevallen naast, en vaak niet zo'n beetje, aldus Larry Swedroe op basis van tal van studies.

Toerisme helpt Zuid-Europa opbloeien

Zuid-Europa profiteert als geen ander van de groeiende honger naar (strand)reizen. De hotels zitten alweer bijna even vol als voor corona. Meer aandacht voor duurzaaamheid zou wel raadzaam zijn, zegt Allianz.

Toerisme in algemeen is een sterke groeitrend

The travel economy is projected to see a massive growth in the next 10 years, worth more than 11.6% of the global economy https://t.co/9M4eEH3tq5 — Bloomberg Economics (@economics) August 21, 2023

Chinese schuld remt groei

Kenneth Rogoff voor Project Syndicate: "While some economists may argue that secular stagnation is to blame for China’s economic slowdown, concerns about sustained slower growth are overblown. If the country falls into a recession, it would constitute the next turn of the debt supercycle that began in the US in 2008 and moved to Europe in 2010."

China's GDP deflator and CPI have entered deflation territory ?? pic.twitter.com/a0SDVatrbu — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) August 21, 2023

Amerikaanse economie gaat overigens ook niet goed

De leading indicator index blijft gewoon op een flinke recessie wijzen in de US. Hoeveel de meeste economen wijzen op een zachte of helemaal geen landing. pic.twitter.com/F950uzlpl5 — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 21, 2023

Aandeleninkoop is een zwaktebod

Inkoop van eigen aandelen is een goede manier om aandeelhouders tevreden te stellen. Maar het is vooral een korte-termijn douceurtje dat veel cash kost die daardoor niet voor de lange termijn ingezet kan worden, schrijft een kritische Robert van den Oever van Morningstar.

Genoeg om zorgen over te hebben

Martine Hafkamp: "De Fed zit in een lastig parket. Enerzijds is de inflatie nog niet afdoende bestreden. Anderzijds exploderen het begrotingstekort en de staatsschuld van de Verenigde Staten." Goede column.

Tijd om obligaties te kopen?

Column Ben Carlson: "I don’t have the ability to predict where interest rates go from here. There is a good case to be made that rates could keep moving higher if the economic acceleration in growth continues. The good news for bond investors in that situation is that expected returns keep right on rising with even higher yields. The bad news is you’re going to experience more losses in the meantime."

Aandelen ogen niet als een goed obligatie-alternatief

Equity risk premium is the lowest since June 2004 when S&P 500 earnings yield is compared to the US 10-year note yield pic.twitter.com/vSK4hWGSpD — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) August 19, 2023

Nogmaals: de kansen en risico's van AI

De inflatie kan zomaar weer gaan stijgen

Monetair econoom Edin Mujagic hoopt ook dat de inflatie de komende maanden verder daalt, zowel de headline als het kerncijfer, maar hij is er allesbehalve gerust op.

Elektrisch rijden nog niet goedkoper

Het zal nog jaren duren voor elektrisch rijden goedkoper wordt dan rijden in een brandstofauto. Dat komt vooral doordat de wegenbelasting in 2025 ook voor EV's geldt en deze zijn door hun accu's heel veel zwaarder dan brandstofauto's. Vooral voor de goedkoopste segmenten weegt dat zwaar.

Nederlandse economie verkeert dus in een technische recessie