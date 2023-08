Must read: veilige cryptomunten bestaan niet

Plus: spaarders laten rente liggen, smartphoneverkopen in het slop, Chief Energy Officer gezocht, thema-ETF's slaan niet aan, en veel meer.

Veilige cryptomunten bestaan niet

De topvrouw van toezichthouder ESMA windt er geen doekjes om: veilige cryptomunten bestaan niet, ongeacht de mate van toezicht en regulering.

Evergrande vraagt Chapter 15 aan

Evergrande, een van de grootste vastgoedontwikkelaars van China, heeft een zogeheten Chapter 15 aanvraag ingediend in de VS. Daarbij wordt het concern beschermd tegen Amerikaanse schuldeisers zodat het de tijd krijgt om te herstructureren.

Centrale bank Noorwegen verhoogt opnieuw de rente

Global Central Bank Update:

-Norway hiked rates for the 12th time, 25 bps move to 4.00%. Another hike is expected in September. pic.twitter.com/nULh3Kt9lO — Charlie Bilello (@charliebilello) August 17, 2023

China's sterke man roept op tot geduld

Xi Jinping, die het sinds 2012 voor het zeggen heeft in China als premier, riep in een speech de bevolking op om geduld te hebben. De economische groeimotor van het Aziatische land hapert, iets waar de Chinese machtshebbers nog geen adequaat antwoord op hebben gevonden.

Verkopen smartphones in het slop

Counterpoint Research verwacht dat de smartphone verkopen dit jaar met circa 6% zullen krimpen tot 1,15 miljard toestellen. Dat zou dan het slechtste jaar sinds 2013 betekenen.

Elk bedrijf heeft een Chief Energy Officer nodig

Voor de meeste Nederlandse bedrijven was ‘energie’ lange tijd geen belangrijk onderwerp. Deze was er gewoon en ook nog eens goedkoop. De tijden zijn veranderd. Daarom is het onderwerp ‘energie’ van strategisch belang geworden en zou ieder bedrijf hier een visie op moeten vormen.

Slecht weer zet winkelverkopen VK onder druk

British retail sales washed out by rain in July https://t.co/vcv5YSItgj pic.twitter.com/u295mlXvf1 — Reuters (@Reuters) August 18, 2023

Hypotheekrente VS op hoogste niveau van afgelopen twintig jaar

Een Amerikaanse consument die nu een dertigjarige hypotheek afsluit, is inmiddels 7,1% aan rente kwijt. Dat is het hoogste niveau van de afgelopen twintig jaar.

Thema ETF's vallen niet in de smaak

Professionele beleggers willen maar niet warm lopen voor zogeheten thema-ETF's. Die worden door de professie vaak toch meer als speculatief instrument gezien dan als nuttige toevoeging aan een zorgvuldig samengestelde portefeuille.

Volatiliteit belangrijk bij prijsbepaling opties

Voor de optie liefhebbers:

Mooi voorbeeld om te zien wat te zien wat volatility doet. De koers van Adyen daalt vandaag opnieuw met 2%, maar toch worden de putopties van Adyen minder waard. Dit om de beweeglijkheid minder is dan gisteren.

Hier de put dec 800. pic.twitter.com/TOvFmqAYu4 — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 18, 2023

Spaarders bij grootbanken laten rente liggen

Dat de spaarrente bij de Nederlandse grootbanken relatief laag is, is een bekend gegeven. Dat spaarders bij ING, ABN AMRO en Rabobank gezamenlijk €1,8 miljard aan rente laten liggen, is dat echter niet. Dat blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.