Must read: maken banken woekerwinsten?

Hoge rentewinsten banken leidt tot maatschappelijke kritiek

De Nederlandse banken boeren goed met de huidige, hoge rentestand. ING, Rabobank, ABN AMRO en de Volksbank; allen presenteerden aanzienlijke hogere winsten ten opzichte van een jaar geleden. Winsten die voor gefronste wenkbrauwen zorgen bij het publiek, maar volgens de banken zijn deze broodnodig om bij te komen van de afgelopen magere jaren.

Fed mogelijk nog niet klaar met renteverhogingen

De jongste Fed-notulen zijn gepubliceerd en daaruit blijkt dat de meeste FOMC-leden vrezen voor het tempo van de geldontwaarding en dat meer renteverhogingen mogelijk nodig zullen zijn.

Adder onder het AI-gras

Hilde Veelaert, CIO Public Markets bij Cardano, hekelt de sterke weging van techbedrijven in duurzame portefeuilles. Dat komt het risicoprofiel niet ten goede en helpt de vergroening van de wereld ook niet vooruit. Of lost AI dat laatste probleem ook op?

Eigen huis voor de gemiddelde Amerikaan onbereikbaar

Een eigen huis bezitten wordt voor steeds meer Amerikanen onbereikbaar. Een combinatie van gestegen huizenprijzen en een hard opgelopen hypotheekrente heeft ertoe geleid dat er nu sprake is van de minst betaalbare woningmarkt ooit in de VS.

The housing market affordability index is now ~10% BELOW the 2006 lows.



This is officially the least affordable housing market in US history.



Mortgage rates in many states are approaching 8% and the median house now costs 560% of the median income.



In 2008, the median home… pic.twitter.com/43hdgbTZCs