Must read: drie ondergewaardeerde Warren Buffett-aandelen

Drie ondergewaardeerde Warren Buffett aandelen

Warren Buffett heeft onlangs zijn aandelentransacties over het tweede kwartaal van zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway bekendgemaakt, waaronder een belang dat werd genomen in huizenbouwer D.R. Horton.

Morningstar zoomt ondertussen eens in op een drietal aandelen in Buffett's portefeuille die ondergewaardeerd zijn volgens de financieel dienstverlener: Capital One Financial, Kraft Heinz en Paramount Global.

Cannabis ETF's uit de gratie

AdvisorShares, de grootste fund aanbieder van cannabis ETF's, heeft aangekondigd zijn Poseidon Dynamic Cannabis ETF te liquideren. De ETF werd in de hoogtijdagen van corona gelanceerd, maar heeft sindsdien zo'n 74% van zijn waarde verloren. Beleggers zijn hun interesse kwijt en het sentiment rond cannabisaandelen is uiterst negatief.

Logisch dat de langetermijnbelegger wint

Beleggers die vasthouden aan hun langetermijnplannen zien hun moed veelal beloond. Aan de hand van een aantal aansprekende feiten en grafieken legt Feike Goudsmit van Capital Group uit waarom.

Verlaging rating Amerikaanse banken dreigt

Kredietbeoordelaar Fitch overweegt de rating voor Amerikaanse banken, waaronder grootbanken als JPMorgan Chase, te verlagen.

Huizenprijzen China dalen

prijzen nieuwbouwhuizen in China toch weer aan het dalen na een kleine opleving. FOMO is wel even weg. Potentiële kopers blijven weg omdat prijzen niet meer stijgen. Eerder was men bang de boot te missen. pic.twitter.com/X38AX4FxTl — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 16, 2023

Omvang ETF-markt kan verdubbelen

PwC denkt dat de omvang van de totale ETF-markt in slechts vijf jaar tijd kan verdubbelen, waarbij vooral de Duitse markt flinke groeipotentie heeft.

Aandelen VS rem op toekomstig rendement

Amerikaanse aandelen zijn dit jaar zo duur geworden dat vermogensbeheerder MFS zijn verwachtingen voor de lange termijn naar beneden heeft bijgesteld.

Inflatie VK daalt

Goed nieuws voor de Britten, de cpi over juli is gedaald tot 6,8%, van nog 7,9% over juni. Echter, de zogeheten core inflation - dat is exclusief energie en voedselprijzen - bleef onveranderd hoog met 6,9%.

Hedge funds lozen Chinese aandelen

Professionele beleggers nemen in rap tempo afscheid van hun Chinese aandelenposities, zowel long als short, in Chinese aandelen volgens zakenbank Goldman Sachs.

Amerikaanse consument blijft geld uitgeven

De gemiddelde Amerikaanse consument blijft vrolijk geld uitgeven. De retail sales over juli stegen met nog eens 0,7% ten opzichte van de maand ervoor. Kleding, sport items en eten buiten de deur waren in trek.