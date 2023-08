Must read: inflatie blijvend hoog

Consumenten somberen over inflatie

Uit een onderzoek gehouden door ING Groep onder consumenten in een achttal Europese landen blijkt dat diezelfde consumenten rekening houden met blijvend hoge inflatie:

The big short

Michael Burry, bekend geworden door zijn gedurfde, goed getimede short op de Amerikaanse hypothekenmarkt, later verfilmd in "The Big Short" blijkt opnieuw een forse shortpositie te hebben ingenomen, ditmaal tegen Amerikaanse aandelen.

Japanse economie in de lift

OOPS! #Japan Q2 GDP improves to 1.5% QoQ vs 0.8% expected and 0.1% prior, meaning Japan grows 6.0% on annualized basis, far more than expected 2.9%. pic.twitter.com/31iVxZWeN5

Pimco stapt in grondstoffen

De vooruitzichten voor grondstoffen zijn volgens Pimco positief door aanbodbeperkingen, de overgang naar een netto-nul economie en de historisch hoge correlatie van grondstoffen met inflatie.

Russische roebel onderuit

De centrale bank van Rusland zag zich genoodzaakt een noodbijeenkomst bij elkaar te roepen. Reden: de Russische roebel gleed hard weg tegenover de Amerikaanse dollar.

Britse inflatie niet onder controle

De lonen van Britse werknemers zijn de afgelopen maanden het hardst ooit gestegen. De loongroei steeg tussen april en juni met maar liefst 8,2% en dat betekent dat de Britse centrale bank - BoE - de rente hoogstwaarschijnlijk verder zal moeten verhogen:

"That implies that inflation in the UK is absolutely not under control"



Bloomberg's Mark Cudmore gives his snap reaction to new jobs data and breaks down why it's so "problematic" for the Bank of England https://t.co/9OABiBb9zi pic.twitter.com/8PgojNPMXu