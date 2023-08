Must read: rente volgend jaar alweer omlaag

Rente volgend jaar alweer verlaagd

Beleggers zijn er nog niet geheel zeker van dat de centrale banken al klaar zijn met hun renteverhogingen. Desondanks rekent de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs alweer op de eerste renteverlaging, en wel eind tweede kwartaal van 2024:

Goldman Sachs economists anticipate the Federal Reserve will start lowering interest rates by the end of next June https://t.co/Yfz8oeSwCV — Bloomberg Markets (@markets) August 13, 2023

China uit de gratie bij beleggers

De Chinese economie heeft grote moeite de groei weer op te pakken na het volledig beëindigen van de strenge coronamaatregelen. De markt heeft dat bepaald niet gemist: de directe investeringen van buitenlandse investeerders in het land begeeft zich op het laagste punt sinds 1998:

OUCH! FDI in #China slumped to the lowest level since at least 1998. pic.twitter.com/IESGLHAjpA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 13, 2023

Extreem weer heeft dit jaar al 0,6% groei gekost

Het extreem hete weer heeft dit jaar al 0,6% economische groei gekost. Volgens Allianz moeten we ons beter aanpassen. Veel beter zal het met de weersomstandigheden niet worden.

Sectorvoorkeuren: "AI is echt een game changer"

Bij State Street SPDR ETF’s ziet men vooral kansen in de sectoren Gezondheid, Industrie en Technologie. Alle kunnen sterk profiteren profiteren van de AI-revolutie, zo vertelt aandelenstrateeg Rebecca Chesworth. Andere redenen zijn er ook om deze sectoren op te pikken. Rebecca, kom er maar in!

Spot bitcoin ETF

Het is al langere tijd touwtrekken tussen financiele spelers er de SEC over het op de markt brengen van een zogeheten spot bitcoin ETF. De Amerikaanse toezichthouder aarzelt en heeft het nemen van een besluit daartoe op het laatste moment uitgesteld.

Vastgoedmarkt China wankelt

Dat het economisch nog niet crescendo gaat met China, is inmiddels wel genoegzaam bekend. Een van de problemen waar het Aziatische land mee kampt, is een vastgoedmarkt die sterk onder druk staat.

Country Garden, de grootste projectontwikkelaar in private handen van China, heeft inmiddels enkele rentebetalingen op uitstaande leningingen opgeschort.

'No landing'

Er wordt al maanden flink gesteggeld over of de Amerikaanse economie afstevent op een zogeheten hard landing of soft landing. Terwijl die discussie voortduurt, wordt er nu een variant op tafel gelegd van een 'no landing.' Dat komt neer op een economie die te sterk blijft om de rente te verlagen, maar de Fed juist zal aanzetten tot meer renteverhogingen.

De rijst wordt duur betaald

Los van economische perikelen kampt China ook met flinke overstromingen. Het land is 's werelds grootste producent van rijst en Fitch signaleert dat de rijstopbrengst hierdoor achter zal blijven, al is de volledige schade nog niet duidelijk. De rijstprijs staat al op het hoogste niveau sinds twaalf jaar, maar marktvorsers vrezen voor verdere prijsstijgingen als de oogst in China inderdaad tegenvalt.

Inflatie Duitsland daalt

Na een absolute piek van de Duitse ppi in april vorig jaar is e rnu sprake van een gestage daling: