Must read: Huizenprijzen stijgen volgend jaar weer

Wie is er bang voor deflatie?

Grote kans dat de wereld binnen afzienbare tijd te maken krijgt met deflatie. Voor centrale bankiers is dat code rood. Deflatie is immers dodelijk voor economische voorspoed. Monetair econoom Edin Mujagic is er minder bang voor, zo leert hem de geschiedenis.

Boycot van aandelen werkt contraproductief

Aandelen verkopen van bedrijven die iets fout hebben gedaan, is volgens volgens Joachim Klement geen verstandige strategie. Via een aandelenbelang druk uitoefenen op het management is effectiever, zo wijst een studie uit. Door de populariteit van ETF's gebeurt dat helaas steeds minder.

Amerikaanse koopkansen

De recente stijging van de Amerikaanse indices werd veroorzaakt door een handjevol techaandelen die van de opkomst kunstmatige intelligentie (AI) profiteren. Maar er is ook een handvol blue-chip aandelen die zwaar ondergewaardeerd zijn. Dit gaat om bedrijven met sterke onderliggende fundamentals en goede groeivooruitzichten, die echter door de markt worden genegeerd omdat ze niet met AI worden geassocieerd.

Goud blinkt nog steeds

Imaru Casanova (VanEck) ziet het einde van de monetaire verkrapping en dat is positief nieuws voor goud dat binnenkort een nieuw all-time high zou kunnen neerzetten. Ook mijnbouwaandelen hebben veel groeipotentieel.

Nee, India wordt niet het nieuwe China

Ashkoda Mody voor Project Syndicate: "Beginning in the mid-1980s, the prevailing belief among Indian and international observers was that the authoritarian Chinese regime would mismanage its economy, while democratic India would emerge as the bigger and more developed of the two. Instead, India is now paying the price for underinvesting in its human capital."

Luister niet naar onheilspredikers

"In sum, if you listen to Cassandras, I am very confident, you will lose money in the long run. The only way to make money with doom and gloom forecasts is to time them both on the way in and on the way out very precisely. And I know nobody, who can do that." Sterke column.

Tech is in, olie is uit

China stapt over op elektrische auto

Nog even en de helft van het Chinese autopark bestaat uit stekkerauto's. Dat is logisch, want in China zijn elektrische auto's (EV's) inmiddels goedkoper dan die met een brandstofmotor, zo schrijft The Washington Post.

Spaarrentebeleid Nederlandse banken nog niet eens zo slecht

Good Morning from #Germany where banks have been slow to pass on rate rises to consumers. German savers get less of the rate rise gains than depositors in other countries like France, the US or the UK.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Volgend jaar stijgen de huizenprijzen weer

Na maanden van dalingen stegen de huizenprijzen in het tweede kwartaal. Dat is vaak een goed kwartaal, in de rest van dit jaar zullen de prijzen ruwweg stabiliseren, verwacht Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt. "Maar volgend jaar zullen huizen wel weer duurder worden." Woningkrapte en hogere lonen zijn de belangrijkste redenen.