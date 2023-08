Must read: Staat de AI-bubbel op knappen?

"De risico-opslag op aandelen is te laag"

"Aandelenwaarderingen reflecteren het risico op een recessie naar onze mening onvoldoende." Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen analyseert uitgebreid de stand van zaken op de financiële markten. Hij ziet, ondanks meevallende bedrijfswinsten, weinig reden het defensieve beleggingsbeleid te wijzigen.

Koerswinsten rusten op een wankel fundament

LGIM vindt de koerswinsten bij aandelen dit jaar overdreven. De vermogensbeheerder mijdt cyclische bedrijven. Chinese aandelen bieden kansen, maar de lokale vastgoedmarkt blijft een groot risico. Britse staatsobligaties zijn favoriet. Lees de analyse.

Chinese vastgoedmalaise houdt aan

De Chinese vastgoedmarkt staat opnieuw in de spotlights en niet vanwege positieve berichten. Een van de grootste projectontwikkelaars kan bijvoorbeeld zijn rentekosten niet meer betalen. CNBC bericht.

Dan zijn er nog nieuwe Amerikaanse sancties

President Biden imposed limits on US investments in Chinese chips and AI firms. Details of the rules are yet to be worked out but the language suggests a cautious approach https://t.co/CjduCLWnDR pic.twitter.com/NrYJLoa2RJ — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 10, 2023

Staat de AI-bubbel op het punt om te knappen?

De door kunstmatige intelligentie gevoede rally lijkt te stokken nu bedrijven hun tweedekwartaalcijfers rapporteren. Er zijn signalen dat de bubbel kan barsten, waarschuwt Yahoo Finance.

Tech heeft het beste gehad?

NASDAQ 100 closed below its 50d moving average for first time since March

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/XLUl0DX06K — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) August 9, 2023

AI helpt wel de economie vooruit

Michael Spence voor Project Syndicate: "As it stands, the global economic outlook for the next decade appears grim. But a broad-based surge in productivity – fueled by the targeted development and application of generative artificial intelligence – could substantially change this picture."

Want familiebedrijven maken in Duitsland de dienst uit

En die kunnen heel groot zijn.

Good Morning from #Germany, which looks more like a developing country when you look at the stock market. The stock market value of all listed domestic comps as a % of GDP is just 68%. In the US, the value is >200%, in Denmark 194% thx to Novo Nordisk, and in France 123%. Only… pic.twitter.com/Tq40gaAOm8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 9, 2023

Grote winst, kleine spaarrente

ING en ABN Amro verdubbelen hun winsten, maar de spaarrentes bij de grootbanken doen dat allerminst. Consumenten maken volgens ABN-topman Robert Swaak zelf de keuze: blijven of vertrekken? RTL Z maakte een lijstje van banken die meer spaarrente geven. Zo is er een Letse bank...

@DNB_NL heeft onderzoek hoe snel de hogere rente in een hogere spaarrente wordt doorgezet.

Jammer dat een de Nederlandse consument niet kan vluchten naar kort overheidspapier. Want dan wordt hij gestraft met 2% belasting tov vrijwel niets bij sparen.https://t.co/eDLX4VNqBN — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 10, 2023

Slecht nieuws van het Nederlandse industriefront

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 7,7 procent lager dan in juni 2022, maakt het CBS bekend. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De nieuwste ratingwijzigingen door Morningstar

De fondsanalisten van Morningstar hebben weer een reeks beleggingsfondsen herbeoordeeld en voorzien van upgrades en downgrades. Hier is het overzicht van de nieuwste upgrades en reratings die vooral Robecofondsen raken.

Schone energie?

Duurzame energie-installaties leveren de nodige rotzooi op

Recycling 'end-of-life' solar panels, wind turbines, is about to be climate tech's big waste business https://t.co/msqqLyybAb — CNBC (@CNBC) August 9, 2023

KPMG is juist lovend over ESG-voordelen van bitcoin

Bitcoin is slecht voor het milieu, werkt witwassen in de hand en is te risicovol. Het zijn een paar van de bekendere argumenten van bitcoin-criticasters. Volgens KPMG is dit echter veel te kort door de bocht. De Amerikaanse tak van het accounts- en adviesbureau heeft een lovend rapport geschreven over de rol die de cryptomunt kan spelen in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lees ook: Energiehonger van de IT-sector is een probleem.