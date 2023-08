Must read: Europese techkansen

Hoge rente-opslag van high yield valt moeilijk te negeren

Op de korte termijn kan de rente-opslag voor high yieldobligaties nog verder oplopen. Toch kiest Aegon AM ervoor om nu al in te stappen. Waarom? Omdat het exact timen van de bodem gekkenwerk is. En omdat een rente van 8% best aantrekkelijk is.

Klimaaturgentie wordt door veel bedrijven nog niet gevoeld

De strijd tegen de opwarming van de aarde is een topprioriteit van de Britse vermogensbeheerder LGIM. Bedrijven die op dit vlak te weinig ambitie tonen, kunnen rekenen op een stevig gesprek en worden onbelegbaar als dat te weinig oplevert. Vooral Amerikaanse bedrijven en bedrijven uit opkomende landen blijken hardleers.

Wel inflatie, niet ingrijpen: waarom Japan de rente nog niet verhoogt

Overal ter wereld verhogen centrale banken de rente, in de strijd tegen inflatie. Maar er is één bank die nog steeds uit de startblokken moet komen. Wat is er zo bijzonder aan de situatie in Japan? RTL Z legt het uit.

Bedrijven zoeken het steeds meer buiten de beurs

Hoe moeten #beleggers reageren op de dalende status van de #aandelenmarkt? #Bedrijven verlaten de aandelenmarkt massaal, maar toch is dit de belangrijkste plek waar #spaarders hun #geld naartoe brengen voor groei op de lange termijn: https://t.co/7ZlvBrTuR7 pic.twitter.com/KjP03Ve04M — SchrodersNL (@SchrodersNL) August 7, 2023

Europese techkansen

De technologierally lijkt zich te verbreden. Beleggers kijken verder dan de Amerikaanse megacap-aandelen nu de zorgen over hogere rentes afnemen. Europese techaandelen bieden groeikansen en de mogelijkheid om een techportefeuille te diversifiëren.

Democraten en Republikeinen beleggen verschillend

De politieke verdeeldheid van de VS blijkt ook uit de beleggingskeuzes die in de VS worden gemaakt. Democraten beleggen meer in tech, Republikeinen meer in olie. Interessante column van Joachim Klement.

Hoge kredietwaardigeheid, lage rente

10-Year Yields in the 9 remaining countries with a AAA rating across S&P/Moody's/Fitch...

Switzerland: 0.95%

Germany: 2.43%

Sweden: 2.74%

Netherlands: 2.80%

Denmark: 2.87%

Luxembourg: 2.95%

Singapore: 3.03%

Norway: 3.94%

Australia: 3.99%

---

US 10-Year Treasury Yield: 4.02% — Charlie Bilello (@charliebilello) August 8, 2023

Wat verklaart de hoge inflatie?

Daniel Gros wijst in een artikel voor Project Syndicate vooral naar de laagrentepolitiek van de centrale banken. "The recent surge in inflation in both the US and Europe has been blamed primarily on supply shocks. But a closer look suggests that the very central banks that are now being praised for reining in the surge in prices played a significant role in causing it."

Want recessies komen altijd onverwacht

Last year, I stated, "With everyone #expecting a #recession, such is likely not to happen."

Great chart from @themarketear showing that recession #expectations tend to drop just before a recession occurs. pic.twitter.com/K4xNFhn4cu — Lance Roberts (@LanceRoberts) August 8, 2023

Beleggen in alternatives kost rendement

Amerikaanse pensioenfonden die sinds de kredietcrisis meer in alternatives hebben belegd, denk aan Private Equity en hedgefondsen, presteerden slechter dan pensioenfondsen die dat niet deden. Waarom? "Investment costs, in finance, are partly to blame, according to Ennis. He estimates that private real estate costs 2.3 percent annually, 3 percent for hedge funds, 5 percent for private equity, and 0.8 percent for commodities." Sterke en uitgebreide analyse.

Meeste China fondsen verslaan hun benchmark niet

De magere performance van Chinese groei-aandelen heeft zijn weerslag op beleggingsfondsen die daar in beleggen. Is een omslag aanstaande? Voegen actieve fondsen waarde toe? Morningstar analyseert.

China heeft andere problemen dan inflatie

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).