Must read: Internationale beleggers mijden China

Plus: implicaties afwaardering Amerikaanse kredietstatus, UBS AM houdt vast aan aandelen, geen stress met Europese banken, instappen is altijd moeilijk, en meer.

Amerikaanse staatsobligaties niet langer goudgerand. Dus?

Het is onwaarschijnlijk dat de verlaging van de Amerikaanse krediettwaardigheid de opvattingen over Amerikaanse staatsobligaties aanzienlijk zal veranderen, maar de vragen over de houdbaarheid van de schuld kunnen in de loop van de tijd wel luider worden, schrijft Mike Cudzil van Pimco. "Op de lange termijn kan de downgrade leiden tot een zwakkere dollar, hogere obligatierendementen en steilere rentecurves."

Ook Martine Hafkamp van Fintessa heeft zo haar gedachten over de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid.

"Want dit is geen normale economische cyclus"

Evan Brown, hoofd van de multi asset-strategie van UBS AM, rekent op afnemende inflatie en verdere economische groei. Het verklaart de overwogen positie in aandelen (mits niet-Europees) en het houdadvies voor alle soorten obligaties.

Rentestijging zorgt voor generatieverandering

Sparen en staatsobligaties zijn terug van weggeweest en niet voor eventjes. Nee, we hebben volgens blogger Michael Batnick van The Irrelevant Investor te maken met een structurele verandering met grote implicaties voor de modelportefeuille.

Waarom nog risico nemen?

Investors are earning their highest yields on cash since January 2001. 3-Month Treasury Bill @ 5.55%.



Video: https://t.co/AIx5U3GUNP pic.twitter.com/x2otnVHka9 — Charlie Bilello (@charliebilello) August 7, 2023

Geen tech?

Een veelbewogen eerste jaarhelft heeft ook duidelijk invloed gehad op de fondsstromen. De hernieuwde interesse van beleggers in obligatiefondsen, de aangewakkerde interesse in opkomende landen en de continuerende groei van het marktaandeel van passieve strategieën kenmerken het beeld over de eerste zes maanden van 2023, aldus Morningstar.

Drie groene aandelen die verschil maken

Het klimaatprobleem lossen we niet alleen op met kleinere veestapels. Beleggers doen er goed aan te kijken naar aandelen die echt verschil maken. Benzinga zet er drie op een rij. Met Tesla, First Solar en NextEra Energy Partners kunnen beleggers een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Internationale beleggers mijden China

Slechte economische cijfers en dito koersprestaties maken kopschuw.

Net Foreign Direct Investment in #China:

Lowest since the data series began in 1998. pic.twitter.com/A0hOeSK0sn — jeroen blokland (@jsblokland) August 8, 2023

Beurs doet niet aan rechte lijnen

Ben Carlson: "One of the strange things about investing in the stock market is that while the trend is usually your friend, you always have to be prepared for countertrend moves. Even in the worst market crashes, you have to prepare yourself for the occasional bear market rally. Even in the most hard-charging bull markets, you have to prepare yourself for the occasional correction." Leuke column.

Berkshire Hathaway ziet winst sterk stijgen

Vooral de koerstwinst van Apple stuwde het resultaat. Opvallend: de cashpositie van Buffetts iinvesteringsvehikel bedraagt inmiddels 147 miljard dollar. Goede beleggingen zijn blijkbaar lastig te vinden.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Europese banken slagen glansrijk voor EBA-stresstest

De resultaten van de stresstest van de Europese Bankenautoriteit bevestigen opnieuw de veerkracht van Europese banken in uitdagende economische en geopolitieke omstandigheden. Dat stelt de Nederlandse Verenging van Banken. De resultaten zouden daarnaast het belang onderstrepen van een goed gekapitaliseerde en winstgevende bancaire sector om de economie te ondersteunen.

Inflatie daalt naar 4,6 procent in juli

In juni was de inflatie nog 5,7 procent, zo meldt het CBS. Vooral lagere energieprijzen drukken de inflatie.

