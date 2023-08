Must read: De ene opkomende markt is de andere niet

Vijf krachten bepalen de richting van aandelenmarkten

Scott Berg, portefeuillebeheerder voor de Global Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price, bespreekt de vijf krachten die momenteel bepalend zijn voor de richting waarin de markten bewegen en natuurlijk, wat de beleggingsimplicaties daarvan zijn.

Obligaties staan weer centraal

In Barclays' modelportefeuille voor de middellange termijn hebben obligaties hun centrale rol naast aandelen heroverd. Van grondstoffen wordt weinig verwacht. De geldmarkt biedt ook te weinig rendement. Verwachte rendementen van de verschillende beleggingscategorieën?



Robuustheid Amerikaanse arbeidsmarkt wordt getest

Payrolls may have farther to fall as tighter consumer loans point to falling jobs numbers year-over-year pic.twitter.com/2a3TQ8pkkk — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) August 4, 2023

Dus sparen bij een buitenlandse spaarbank?

Goed nieuws voor spaarders: de rente op spaargeld is duidelijk aan het stijgen. De meest lucratieve optie is een deposito bij een buitenlandse spaarbank. Doen? Conclusie: "Sparen in het buitenland – op een spaarrekening of deposito – is duidelijk lucratiever dan in Nederland. Het is eenvoudig te regelen, de spaarder moet zich wel bewust zijn van de garantie- en belastingaspecten."

Goed (minder inflatie) of slecht (minder handel)?

OOPS! Container rates – measured by Drewy's World Container Index – are now below pre-pandemic levels. Shipping group Maersk warned of a steeper drop this year in global demand for shipping containers. Global container trade will probably contract as much as 4% this year, down… pic.twitter.com/kMa93a3Sac — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 4, 2023

Alleen de lange termijn telt

Ben Carlson: "It’s only human nature to pay attention to short-term results but investment enlightenment is only achieved once you realize long-run is the only time horizon that matters. Successful investing is for patient people." Grafieken maken veel duidelijk.

Productiviteit is belangrijker dan technologie

Dani Rodrik voor Project Syndicate: "Scientific and technological innovation may be necessary for the productivity growth that enriches societies, but it is not sufficient. Without the right kind of complementary policies, technological progress may not lead to sustainably rising living standards; and in some cases, it may even set a country back."

De ene opkomende markt is de andere niet

Vooral beleggers in Chinese aandelen zullen weinig blij zijn met het behaalde rendement. India daarentegen blijkt een waar beleggerswalhalla. Dat is niet voor niets.

EM returns over past 5-10yrs have been lackluster, w/most EM equities returning low-to-mid single digits. Over longer-term, returns range from extraordinary (India: 1000%) to respectable (Indonesia: 469%) despite volatility & some prolonged periods of choppy trading, BofA has… pic.twitter.com/hNuBaYMfzg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 6, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Goedkope auto-aandelen

De autoverkopen in Europa trekken weer aan. In de eerste helft van 2023 zijn 17,9% meer nieuwe auto’s gekocht. Toch koersen de grote Europese autofabrikanten en toeleveranciers momenteel op ongeveer de helft van de fair values die Morningstar voor deze aandelen berekent - of nog lager. Betekent dat een koopkans? Richard Hilgert van Morningstar analyseert.

Of zorgen de elektrische auto's van nieuwe Chinese merken voor een crisis van de Europese auto-industrie?

Bijna een op de tien nieuw verkochte elektrische auto's in Europa is inmiddels een Chinees merk. En dat is pas het begin, verwachten analisten.https://t.co/Z6sYt2CKcw — RTL Z (@RTLZ) August 7, 2023

De beste strategie?

“A bull market is like sex. It feels best just before it ends.”

En hier zijn nog 89 andere beleggingswijsheden. Inspirerend.