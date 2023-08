Must read: Buffett maalt niet om verlaging Amerikaanse rating

Plus: globalisering keert terug, augustus is geen beste aandelenmaand, IPO-markt ligt op zijn gat, EV-revolutie met hobbels, en meer.

Strike 2 voor de VS

Bij baseball heeft elke speler drie pogingen, strikes genoemd, om de bal weg te slaan. Mis je drie keer de bal, dan ben je uit. De VS bevinden zich schuld- en begrotingstechnisch in een vergelijkbare situatie, aldus Edin Mujagic.

Van de-globalisering naar re-globalisering

Geopolitieke conflicten hebben geleid tot een anti-globaliseringstrend. Maar de huidige trend van deglobalisering zal snel weer omslaan in reglobalisering, verwacht New York Life Investments.

Allle beleggingen in de opkomende markten zijn goed

UBA AM ziet kansen voor aandelen in de opkomende markten. Janus Henderson Investors heeft een positieve boodschap over obligaties in deze beleggingsregio.

Er zijn nog negen landen over met een AAA-rating

nadat de VS z'n hoogste kredietrating kwijt is.

Buffett koopt rustig door

Warren Buffett's Berkshire Hathaway is buying Treasuries despite Fitch's downgrade of the US https://t.co/8vt5pL9r4b — Bloomberg Economics (@economics) August 3, 2023

Centrale banken gaan door met verhogen

Global Central Bank Update:

-Bank of England hiked rates for the 14th time, 25 bps increase to 5.25%. This is now their highest rate since 2008. pic.twitter.com/uqB7nc4JYA — Charlie Bilello (@charliebilello) August 3, 2023

Come back in September?

Augustus is meestal niet zo'n beste aandelenmaand.

Beursgangen? Die zijn even niet aan de orde

De Europese IPO-markt ligt compleet op z'n gat. (FT, achter betaalmuur)

Wat te denken van crypto's, uitgegeven door centrale banken



Profiteren van marktbewegingen



Buy these 16 stocks to prepare for new all-time market highs while also protecting against the risk of higher volatility, according to BMO Capital Markets https://t.co/mkORViD95P — Insider Business (@BusinessInsider) August 3, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hobbels op de weg bij opmars elektrisch rijden

De verkoop van elektrische auto's is in het afgelopen halfjaar flink gestegen, blijkt uit de halfjaarcijfers van de grote Europese autofabrikanten zoals Volkswagen, Stellantis, Renault en Mercedes-Benz. Zowel in absolute termen als in procenten van de totale verkoop krijgen elektrische auto's een steeds groter marktaandeel. Maar er zijn volgens Morningstar nog de nodige hobbels op de weg die de groei zouden kunnen afremmen.

Aantrekkelijkheid kernwapens als investeringsobject neemt af

De financiële sector neemt steeds meer afstand van kernwapens. Zo blijkt uit het jaarlijkse ‘Don’t Bank on the Bomb onderzoek van vredesorganisaties PAX en ICAN dat 109 banken, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en andere financiële instellingen wereldwijd een beleid hebben aangenomen tegen investeringen in kernwapenfabrikanten.