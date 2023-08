Must read: De brede en diepe impact van AI

Plus: het stagflatierisico is er ook nog, minder zorgen over high yield, fossiele energie nog lang nodig, vastgoedfondsen in diep dal, en meer.

Het stagflatierisico is er ook nog

Volgens Martin Sanders van AXA IM moeten pensioenfondsen rekening houden met stagflatie. Dat zou de dekkingsgraden flink kunnen drukken. Sanders adviseert pensioenfondsen daarom de aanschaf van langlopende staatsobligaties en veilige bedrijfsobligaties. Dat vraagt om een omslag. "Pensioenfondsen alloceren nog steeds te veel naar illiquide activa."

Waarom high yield nu beter bestand is tegen een recessie

Door het krappe monetair beleid van centrale banken dreigt zwaar economisch weer. Portfoliomanager en high-yieldexpert Mike Della Vedova bij T. Rowe Price voert drie redenen aan waarom de high-yieldmarkt een aankomende recessie beter kan verteren dan in het verleden.

Morningstar selecteerde alvast een vijftal topfondsen in dit beleggingssegment.

De brede en diepe impact van AI

Heel prima verhaal van ABN AMRO voor iedereen die wil weten hoe de inzet van AI de economie kan raken.

Kunstmatige intelligentie zal leiden tot grote verschuivingen op de #arbeidsmarkt: veel banen kunnen verdwijnen De geschiedenis wijst echter uit dat innovatie nieuwe beroepen creëert die de werkgelegenheid ondersteunen, stelt Phililp Bokeloh.

Lees meer:https://t.co/8NREkD1MGm — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) July 27, 2023

Japanse aandelen ontwaken uit winterslaap

"It’s not too surprising to see global asset allocators run out of tangible reasons for the continued dramatic underweight on Japanese equities." Uitgebreide analyse.

Energie komt ook na 2050 nog volop uit olie, gas en kolen

Na 2050 komt een kwart van onze energie nog steeds uit olie en gas. Dat zei de Britse premier Rishi Sunak toen hij deze week op bezoek was bij energiebedrijf Shell. Klimaatactivisten zijn woedend, maar hoogleraar energietechnologie David Smeulders noemt de opmerking van Sunak 'realistisch': "Het alternatief is de halvering van onze welvaart." Lang verhaal van RTL Z.

Wat doet deglobalisering met een aantal grote trends?

Energiehonger van de ICT-sector is een probleem

De ICT-sector moet snel werk maken van efficiënter energieverbruik want anders kunnen we een CO2-neutrale wereld wel vergeten. Eerste prioriteit: het aanpakken van de cryptoproducenten.

Kredietkwailtiet slechter dan gedacht

Volgens de Credit Risk Monitor van Janus Henderson is de kredietkwaliteit van bedrijven zwakker dan de markt denkt. In de tweede helft van 2023 kunnen de wanbetalingen gaan toenemen, maar dat zal in een lager tempo gebeuren dan in voorgaande cycli.

Meeste Amerikaanse huiseigenaren voelen hogere rentes niet

Only 11% of US household debt has an adjustable interest rate, down from nearly 40% in the late 1980s. The many Americans locked into low fixed mortgage rates have not been impacted by the Fed's 11 rate hikes.



Video: https://t.co/mECf8sjkPc pic.twitter.com/qNRnvawLJM — Charlie Bilello (@charliebilello) August 2, 2023

Want het ene beursbedrijf presteert beter dan het andere

"The skewness (verschil, asymmetrie) in corporate wealth creation suggests two potential investment approaches. The first is to seek broad diversification in an index fund. If the future is similar to the past, the outperformance of the wealth creators will more than make up for the underperformance of the losers. The second is to build a portfolio that seeks to avoid the wealth destroyers while owning the wealth creators." Enfin, Morgan Stanley pakt uit met een stevig maar interessant rapport.

Vastgoedfondsje oppikken?

Vroeger betaalde je een flinke premie voor onroerend goed fondsen. Nu een discount versus de brede markt.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).