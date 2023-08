Must read: Geen verschil tussen een belegger en een boer

Plus: zachte landing laat beurs vliegen, VS verliest hoogste kredietstatus, wel of geen recessie, ASML is echt heel bijzonder, en veel meer.

Hoe zachter de landing, hoe beter

BlackRock Systematic rekent op een spoedige zachte landing van de Amerikaanse economie. Voor de beurs zou dat fantastisch zijn. De AI-rally kan dan gerust overslaan naar de rest van de markt.

De keuze voor kwaliteit betaalt zich verder uit

Kevin Thozet, lid van het beleggingscomité van Carmignac, zet zich schrap voor de tweede helft van dit jaar. Het verklaart zijn keuze voor kwaliteitsaandelen, die door hun hoge winstmarges en gezonde balansen extra kunnen profiteren als de rentes weer gaan dalen. Scherpe analyse.

VS verliest (bij Fitch) hoogste kredietstatus

OOPS! United States downgraded to AA+ from AAA by Fitch, outlook stable, citing fiscal deterioration, high & growing govt debt burden, & erosion of governance relative to AA & AAA rated peers over last 2 decades that has manifested in repeated debt limit standoffs & last-minute… pic.twitter.com/KYzovCzqDC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 2, 2023

#Fitch downgraded the United States' long-term ratings to AA+ from AAA on the expected fiscal deterioration in the coming years.



Treasury Secretary #Yellen called the downgrade 'arbitrary' and 'outdated.' S&P Global downgraded the US a long time ago.



In all fairness,… pic.twitter.com/5SdUcPxuRe — jeroen blokland (@jsblokland) August 2, 2023

The fallout from Fitch’s downgrade of the US puts the focus on the remaining countries still holding onto the coveted top credit grade https://t.co/WLQ6AySAOq via @taniaychen pic.twitter.com/81ZtzfnpS3 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) August 2, 2023

Beleggers gokken te veel op goudlokje

JP Morgan AM adviseert een defensieve aandelenportefeuille. Beleggers laten zich volgens de Amerikaanse vermogensbeheerder te veel meeslepen door het droomscenario van rustige economische groei en een lage inflatie.

Wel of geen recessie?

Vraag het twee economen en je krijgt waarschijnlijk twee totaal verschillende antwoorden. Investopedia doet dat en zet de argumenten van een pessimist en een optimist naast elkaar.

Obligatiemarkt: na het zoet komt het zuur

US Bonds are down 13% over the last 3 years, their worst 3-year return in history. pic.twitter.com/ULkOVilHId — Charlie Bilello (@charliebilello) August 1, 2023

ASML is echt heel bijzonder

"The $300 billion Dutch firm is the most important company you’ve never heard of." De kop van het artikel zegt genoeg: ASML: A Monopoly on Magic.

India wordt het nieuwe China?

Ashoka Mody gelooft daar niet in, zo staat in de publicatie Unlike China, India Cannot Be an Economic Superpower voor Project Syndicate.

Siegfried Kok van fonds OBAM is heel wat positiever. Hij ziet niet voor niets mooie beleggingskansen in India.

De nieuwste top picks van de professionals

De beleggingsexperts gooien voorzichtig handdoek in de ring. Als er nu nog geen daling is geweest, zal die ook wel niet meer komen. Favoriet voor augustus is ASML, flopper : Randstad.

Lees hier het hele rapport: https://t.co/5jSWp79mbG — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 1, 2023

China legt export grondstoffen chips en drones aan banden

Vanaf gisteren wordt het stukken lastiger voor makers van computerchips om de benodigde grondstoffen te kopen in China. Dat land heeft exportrestricties ingesteld voor twee grondstoffen voor de chipindustrie. Op 1 september komen er ook restricties voor de export van drones en drone-apparatuur. "Het is een vergeldingsactie", zegt RTL Nieuws-correspondent Roland Smid.

De toekomst is wel voorspelbaar

"If you want to make a lot of money, don’t just look at the present, and certainly don’t get swayed by the news. Look at the facts, observe the future, and act accordingly. Because the path to financial success isn’t in what’s happening now, but in what’s going to happen next." Leuk verhaal.

Automotive sterk ondergewaardeerd

De autoverkopen in Europa zijn in de eerste helft van 2023 met 17,9% gestegen en daarmee lijkt de auto-industrie op een gezond groeipad te zitten. De aandelen van de grote Europese autofabrikanten en toeleveranciers noteren momenteel echter omstreeks de helft – of soms zelfs nog iets lager – van de Fair Values die Morningstar voor deze aandelen berekent. Nu toeslaan?

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

"Centrale banken hebben Weird Barbies nodig"

Terwijl Charles White Thomson (CEO bij Saxo UK) naar de film Barbie keek, raakte hij geïntrigeerd door de charismatische ‘Weird Barbie’. Weird Barbie staat volgens Thomson symbool voor een alternatief tegen groepsdenken, lethargie en de populistische versimpeling op zowel institutioneel als individueel niveau.

